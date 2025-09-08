El príncep Guillem i la seva dona fan un pas més i sembren molts dubtes a Anglaterra

A Anglaterra, el tema de la nova llar del príncep Guillem ha despertat moltes mirades i debats. El pas que han decidit fer l'hereu a la Corona i Kate sobre el seu futur habitatge ha provocat que molts es qüestionin les conseqüències.
Una d'elles és el dubte sobre com ara el príncep Guillem i la seva esposa pretenen fer-se càrrec de tot. Anglaterra es troba dividida entre l'afecte que els professen als seus futurs reis i les conseqüències que els seus actes poden comportar al país.
El príncep Guillem sembra el dubte a Anglaterra
El príncep Guillem ha provocat aquest estiu una revolució a tota Anglaterra. L'hereu va aprofitar l'època estival per mudar-se i començar una nova vida al costat de la seva família. Això el va portar a Forest Lodge, una majestuosa mansió georgiana enclavada a Windsor Great Park, destacada per la seva elegància i amplis espais.
Tanmateix, aquest pas en la vida del príncep Guillem i la seva esposa ha despertat dubtes: qui pagarà el lloguer? L'immoble compta amb vuit dormitoris, sis banys, un saló de ball, pista de tennis, estany privat i generosos jardins. Tot plegat en un entorn privilegiat, reservat i completament familiar.
Ara bé, qui assumirà el cost d'aquest imponent lloguer? Segons diverses fonts fiables, no seran diners dels contribuents ni del pressupost públic. La renda, estimada en unes 30.000 lliures mensuals (equivalent a aproximadament 35.000 euros), serà coberta pel mateix príncep Guillem i la seva esposa.
Així les coses, expliquen que utilitzaran els seus ingressos privats, inclosos els derivats dels ducats de Cornualla i Lancaster, a més de les herències familiars, per finançar aquest nou capítol a les seves vides.
Forest Lodge pertany a The Crown Estate, entitat que administra béns de la Corona des de fa segles. Cada any entrega part dels seus ingressos a l'erari públic i d'aquí els dubtes sobre qui costejarà la nova llar del príncep Guillem. Tot i així, aquest trasllat, expliquen, és cobert íntegrament per la parella, inclosa la reforma que duran a terme per modernitzar la residència, sense ajuda del pressupost públic.
El príncep Guillem es costeja la seva nova residència a Anglaterra
No és la primera vegada que Anglaterra dubta sobre l'ostentació d'alguns membres de la Família Reial. El rei Carles, sense anar més lluny, ha estat criticat en nombroses ocasions pel seu alt nivell de vida. D'aquí que el príncep Guillem no hagi pogut escapar de les sospites del poble anglès davant la seva nova llar.
La veritat és que l'hereu sempre ha volgut distanciar-se de la imatge que projecta el seu propi pare. Guillem representa la modernitat de la Corona i la confiança que en ell ha dipositat tota Anglaterra com a futur rei.
La decisió de viure-hi s'alinea amb la visió del príncep Guillem de mantenir un estil de vida més proper a la gent. Prefereix un entorn rural, discret, on el luxe convisqui amb la senzillesa i la tradició amb la normalitat. Per això, Forest Lodge representa l'elecció perfecta.
La nova residència respon també a la idea de donar protagonisme a Windsor com a centre simbòlic de la monarquia britànica. En lloc de traslladar-se a Buckingham, la reforma del qual costaria molt més, Forest Lodge es perfila com la base familiar reial, més accessible i propera.
I prova d'això és que el mateix príncep Guillem serà qui costejarà el lloguer i totes les millores que calgui fer. Per tant, els dubtes queden resolts i només queda per veure si els prínceps de Gal·les acaben complint la seva promesa. Altrament, tota Anglaterra se sentirà decebuda en veure com el príncep Guillem decideix seguir els passos del seu pare.