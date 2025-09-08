El príncipe Guillermo y su mujer dan un paso más y siembran muchas dudas en Inglaterra

En Inglaterra, el tema del nuevo hogar del príncipe Guillermo ha despertado muchas miradas y debates. El paso que han decidido dar el heredero a la Corona y Kate sobre su futuro hogar ha provocado que muchos se cuestionen las consecuencias.

Una de ellas es la duda sobre cómo ahora el príncipe Guillermo y su esposa pretenden hacerse cargo de todo. Inglaterra se encuentra dividida entre el cariño que le profesan a sus futuros reyes y las consecuencias que sus actos pueden acarrear al país.

| Europa Press

El príncipe Guillermo siembra la duda en Inglaterra

El príncipe Guillermo ha provocado este verano una revolución en toda Inglaterra. El heredero aprovechó la época estival para mudarse y comenzar una nueva vida junto a su familia. Esto le llevó a Forest Lodge, una majestuosa mansión georgiana enclavada en Windsor Great Park, destacada por su elegancia y amplios espacios.

Sin embargo, este paso en la vida del príncipe Guillermo y su esposa ha despertado dudas: ¿quién pagará el alquiler? El inmueble cuenta con ocho dormitorios, seis baños, un salón de baile, pista de tenis, estanque privado y generosos jardines. Todo ello en un entorno privilegiado, reservado y completamente familiar.

| Instagram, @princeandprincessofwales

Ahora bien, ¿quién asumirá el coste de este imponente alquiler?, según diversas fuentes confiables, no será el dinero de los contribuyentes ni el presupuesto público. La renta, estimada en unas 30.000 libras mensuales (equivalente a aproximadamente 35.000 euros), será cubierta por el propio príncipe Guillermo y su esposa.

Así las cosas, cuentan que utilizarán sus ingresos privados, incluidos los derivados de los ducados de Cornualles y Lancaster. Además de las herencias familiares, para financiar este nuevo capítulo en sus vidas.

Forest Lodge pertenece a The Crown Estate, entidad que administra bienes de la Corona desde hace siglos. Cada año entrega parte de sus ingresos al erario público y de ahí las dudas sobre quién costeará el nuevo hogar del príncipe Guillermo. Aun así, esta mudanza, cuentan, es cubierta íntegramente por la pareja, incluida la reforma que acometerán para modernizar la residencia, sin ayuda del presupuesto público.

El príncipe Guillermo se costea su nueva residencia en Inglaterra

No es la primera vez que Inglaterra duda sobre la ostentación de algunos miembros de la Familia Real. El rey Carlos, sin ir más lejos, ha sido criticado en numerosas ocasiones por su alto nivel de vida. De ahí que el príncipe Guillermo no haya podido escapar de las suspicacias del pueblo inglés ante su nuevo hogar.

Lo cierto es que el heredero siempre ha querido distanciarse de la imagen que proyecta su propio padre. Guillermo representa la modernidad de la Corona y la confianza que en él ha depositado toda Inglaterra como futuro rey.

| Europa Press

La decisión de vivir allí se alinea con la visión del príncipe Guillermo de mantener un estilo de vida más cercano a la gente. Prefiere un entorno rural, discreto, donde el lujo conviva con la sencillez, y la tradición con la normalidad. Por ello, Forest Lodge representa la elección perfecta.

La nueva residencia responde también a la idea de dar protagonismo a Windsor como centro simbólico de la monarquía británica. En lugar de trasladarse a Buckingham, cuya reforma costaría mucho más, Forest Lodge se perfila como la base familiar real, más accesible y cercana.

Y prueba de ello es que el propio príncipe Guillermo será quien costee el alquiler y todas las mejoras que haya que realizar. Por tanto, las dudas quedan resueltas y solo queda por ver si los príncipes de Gales acaban cumpliendo con su promesa. De lo contrario, toda Inglaterra se sentirá decepcionada al ver cómo el príncipe Guillermo decide seguir los pasos de su padre.