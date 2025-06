El príncep Guillem dona una gran notícia sobre Kate Middleton

Fa poques setmanes, Kate Middleton va cancel·lar a l'últim minut la seva esperada aparició a l'esdeveniment Royal Ascot, fet que va despertar inquietud entre la premsa i el públic. Aquest episodi coincidia amb la seva primera reaparició pública després de completar el tractament de quimioteràpia. Tanmateix, el príncep Guillem va sortir al pas per transmetre calma: “La meva dona està bé, recuperant-se amb pas ferm i paciència”, declarava en privat a fonts properes.

Aquest incident ressalta la tensió que encara envolta la família reial: després d'un 2024 marcat pel càncer de Carles III i de Kate, cada moviment torna a observar-se amb lupa.

Així va ser la cancel·lació d'Ascot i la gestió reial

El dijous 18 de juny, la Casa de Kensington va anunciar, amb menys d'una hora d'antelació, que la princesa no assistiria a Royal Ascot. Segons informes, la seva decisió va ser motivada pel cansament després de les celebracions del Trooping the Colour del 14 de juny, on va mostrar una imatge serena i recuperada.

| XCatalunya, redes

Tot i que hi va haver rumors alarmistes sobre un possible empitjorament, des del palau van assegurar que es tractava d'una decisió preventiva, sense constituir motiu d'alarma mèdica. Guillem, actuant de manera serena, es va unir sol al primer carruatge reial al costat de Carles III i Camila, evidenciant que el seu paper públic seguirà actiu mentre Kate descansa.

William confirma el retorn gradual de Kate

La veritable notícia va arribar de boca del mateix príncep: “Kate ha reprès la seva agenda institucional amb normalitat”, assenyalaven mitjans com Catalunya Diari. Aquest retorn inclou des de la desfilada Trooping the Colour, on la princesa va aparèixer “amb la serenor que la caracteritza”, fins a la seva participació en actes mediambientals i humanitaris.

A més, Kate va compartir una emotiva felicitació pel 43è aniversari de Guillem, amb una imatge inèdita al costat del seu cocker spaniel Orla i cinc cadells, un gest que va demostrar la seva dedicació familiar i el seu retorn emocional a la vida quotidiana.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Un any d'adversitat i reconstrucció

El 2024, la família reial va viure un autèntic “annus horribilis” amb la coincidència de malalties entre Carles, Kate i diferents tensions internes. Tot i així, Kate va concloure la quimioteràpia al setembre, i des de llavors ha dosificat la seva tornada pública. Guillem, per la seva banda, ha mostrat lideratge i modernització, conjugant les seves funcions reials amb la protecció de la salut de la seva esposa.

El compromís de Kate amb causes com els hospicis infantils segueix intacte. Recentment va compartir un missatge pel Children’s Hospice Week, recordant la importància de l'atenció a famílies amb malalties greus. Mentrestant, els propers compromisos oficials comencen a perfilar-se. Ara queda per veure com gestionaran el seu protagonisme durant la segona meitat de 2025.