Ni pasta ni arròs, el producte que Carme Ruscalleda té sempre al rebost

Que Carme Ruscalleda s'erigeixi com a autoritat en temes d'alimentació no és nou. Amb set estrelles Michelin i dècades al capdavant de Sant Pau, la seva veu sobre el que ha d'haver-hi a les nostres cuines s'escolta amb respecte. Avui, la reconeguda xef catalana llança un avís que ha sorprès més d'un: eliminar la pasta i l'arròs i apostar per un ingredient que defineix com “una proteïna vegetal saníssima”

La llegum estrella de la proposta

En una recent entrevista, Ruscalleda va subratllar que el que tota llar hauria de tenir al rebost no és un cereal refinat, sinó una llegum capaç d'aportar proteïna vegetal de qualitat. Va demanar que aquest producte substitueixi amb gràcia i salut els clàssics complements com la pasta i l'arròs. I no ho va dir en un context qualsevol: l'afirmació ve d'una de les figures més influents de la gastronomia catalana i espanyola

Nutrició, tradició i sostenibilitat

El consell no sorgeix del no-res. Ruscalleda fa anys que defensa una cuina de proximitat, imaginativa i compromesa. Ja al novembre, advertia que moltes llars han abandonat la cuina tradicional per opcions precuinades, en detriment de productes frescos i nutritius. A més, el seu vincle amb l'alimentació saludable, forjat des de petita en una família pagesa, reforça la seva aposta per les llegums com a font de proteïna sostenible

| XCatalunya, nickworks

De la sorpresa a la reflexió

Després de la publicació del reportatge a Crónica Global el 25 d'abril, el missatge es va viralitzar a les xarxes. Influencers d'alimentació van analitzar la proposta, concretament a Twitter i Instagram, on es va debatre la conveniència de substituir el blat refinat per aliments més densos en nutrients. A TikTok, diversos creadors van compartir receptes que incorporen aquestes llegums destacades per Ruscalleda, recalculant temps de cocció i barreges amb verdures

Nutricionistes consultats destaquen que les llegums aporten fibra, ferro, vitamines i proteïna sense greixos saturats. Destaquen que a canvi, la pasta i l'arròs (especialment refinats) ofereixen calories ràpides però escàs valor nutricional. Professionals de la salut pública han valorat positivament que figures públiques com Ruscalleda liderin campanyes de lògica alimentària amb pes i suport

Contextualitzant en la seva trajectòria

La xef sempre ha defensat una gastronomia que combina tradició catalana amb tècniques actuals. El seu restaurant Sant Pau va ser pioner en adaptar tècniques japoneses a productes locals. A la seva obra “La cocina más fácil y moderna” també va impulsar l'ús freqüent de llegums com a aliment bàsic

| TV3

Per tant, no és una moda, sinó un missatge ferm amb recorregut i coherència. Aquesta crida de Carme Ruscalleda posa el focus en un tema comú: ens estem alimentant amb intel·ligència o per costum? La seva proposta convida a repensar els bàsics de la cuina