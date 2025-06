Ni Harry ni Camilla: Membre de la Família Reial en el punt de mira de Kate Middleton

per Duna Costa

Des que la princesa Kate i el príncep William van anunciar el seu pas enrere en certes aparicions reials, els analistes més atents han detectat senyals clares que alguna cosa ha canviat en la seva relació amb la resta de la Família Reial. I si bé el titular apunta a altres rostres, en realitat són ells qui comparteixen el centre de l'escenari aquest estiu.

La cancel·lació inesperada a Ascot

A mitjan juny, Kate Middleton va cancel·lar de manera inesperada la seva assistència a la prestigiosa processó del Royal Ascot, tot just hores després d'aparèixer al llistat oficial de participants. La seva absència no va ser casual. Serà recordada com una decisió meditada.

Kensington Palace va al·legar que la princesa necessitava "trobar equilibri" després d'un retorn a l'activitat pública gradual després del tractament contra el càncer. Les seves amistats van confirmar que la calor inusual al Regne Unit i un calendari molt carregat també van influir en la seva elecció.

| América TV

Tanmateix, alguns mitjans van interpretar la seva retirada com una declaració d'independència davant l'estil "herència reial" que ha defensat el rei Carles III. Es va especular fins i tot amb un enfrontament silenciós entre Kate i Camilla, en subratllar-se que problemes de protocol mai justificarien un gest tan significatiu.

Entre el deure i la salut familiar

Durant la celebració de l'Ascot, el príncep William va aparèixer en solitari al costat del seu pare i Camilla, ocupant el carruatge on originalment anava Kate. La instantània, captada el 18 de juny, va reflectir la seva serenitat i compromís, però també la seva responsabilitat en suplir la seva esposa.

Aquest mes ha estat especialment intens per a ell. Acaba de fer quaranta-tres anys el 21 de juny i, pocs dies abans, va compartir una emotiva fotografia amb la seva família—incloent-hi els seus tres fills i el gos Orla—com a mostra d'agraïment després d'un any complicat.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

A més, fonts properes asseguren que William ha adoptat una posició cada cop més ferma dins de la institució. Al seu entorn es parla de la seva desafecció respecte a les velles formes de la monarquia—com l'afecció de Carles III a símbols ocupats per analistes com «cosplay de Disney»—i d'un clar desig de modernització.

Kate i William davant el conflicte familiar

La fractura amb el príncep Harry continua latent. William ja no s'immuta davant les declaracions del Sussex; el seu suport constant a Kate ha reforçat la seva postura, segons experts reials. El príncep de Gal·les considerava que Harry va trair la confiança de la seva esposa, i Kate, abans disposada a mediar, ha hagut d'acceptar que el camí cap a la reconciliació pot estar tancat.

L'any passat, William va descriure 2024 com “probablement el pitjor de la meva vida”, marcat pel càncer de Kate i del seu pare, Carles III. Des de llavors, ha prioritzat protegir la seva família i guiar la institució cap a un model més pràctic i menys cerimonial.

| Instagram, XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Què pot venir ara?

En l'immediat, s'espera que Kate reprengui la seva agenda oficial de manera gradual. Segons confidències, ella i William planegen mantenir sempre una presència moderada en actes clau, combinant deure públic i protecció personal.

Per la seva banda, William continua consolidant-se com a successor més modern. Les seves iniciatives—com Earthshot o esforços en salut mental rural—han guanyat nova rellevància, alineades amb un enfocament menys carregat de la tradició.

Kate i William mantenen una imatge cohesionada, situant-se a la prèvia d'una nova etapa monàrquica més equilibrada i conscient. La propera tardor, en actes com la Commonwealth o compromisos benèfics, es veurà si reprodueixen la mateixa estratègia harmoniosa o s'obren nous capítols en aquesta saga reial.