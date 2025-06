El moviment d'Elena de Borbó amb els metges del seu pare

Enmig del silenci que envolta la Zarzuela, la figura de la infanta Elena s'alça amb força. No ha estat per un acte oficial ni una gala. El motiu: l'alarmant evolució de l'estat de salut del seu pare, Joan Carles I. Durant les darreres setmanes, Elena ha fet moviments discrets però reveladors, reunint-se d'urgència amb els metges de l'emèrit per avaluar els resultats que, segons informacions filtrades, estan lluny de ser esperançadors.

Les consultes mèdiques que posen en escac l'emèrit

Segons diverses fonts, els especialistes mèdics que atenen Joan Carles I haurien expressat la seva preocupació: els tractaments no estan frenant el deteriorament. Després d'una revisió integral a Ginebra, s'hauria comunicat a la família que l'artrosi avançada i els problemes de mobilitat haurien arribat a un punt crític.

La situació és preocupant: tot i que l'emèrit continua sent operable, el seu estat podria obligar-lo properament a dependre d'una cadira de rodes.

Va ser aleshores quan la infanta Elena, seguint el costum que la defineix com la membre més implicada amb la salut del seu pare, va viatjar a Sanxenxo i es va reunir personalment amb els metges durant una llarga estona. Aquestes trobades, en un entorn discret, posarien sobre la taula els advertiments impartits també a Felip VI i a la infanta Cristina. No es tracta només de malestar físic, sinó d'un impacte emocional que podria agreujar la salut general de l'emèrit.

El pes emocional que comporta la malaltia

Des d'Abu Dhabi, on resideix l'emèrit, segons fonts properes, Joan Carles I travessa una etapa de profunda reflexió personal. Se'l descriu “més prim, fràgil i conscient del seu propi final”. Les darreres consultes han revelat un empitjorament general, no només físic sinó també anímic. Es parla d'episodis d'insomni i temors nocturns davant la proximitat del seu comiat, especialment en la distància que el separa d'Espanya.

Aquest panorama ha generat un creixement de la pressió familiar: Elena insisteix que el retorn del seu pare no sigui només una escapada temporal, sinó una tornada definitiva a Espanya. La seva intenció és clara: que els darrers anys de Joan Carles I transcorreguin envoltat de la seva gent, a la seva terra i emparat per la seva família.

Reaccions oficials: discreció i posicionaments

Des de Palau i Casa Reial es manté el més rigorós silenci. No hi ha hagut cap comunicat oficial, però tot indica que s'estan duent a terme converses internes. El monarca espanyol, Felip VI, hauria estat informat de la situació en reunions restringides, en què la seva mare, la infanta Cristina i especialment Elena, haurien transmès la gravetat del cas.

Segons diferents testimonis, els metges serien qui han servit de nexe, insistint en la necessitat d'un trasllat urgent si el rebuig a tornar persisteix.

Bona relació entre ells

No és la primera vegada que Elena actua com a vincle essencial entre Joan Carles I i la família reial. Des que va iniciar l'exili voluntari el 2020, ha estat ella qui més viatges ha fet a Abu Dhabi i qui més ha fet pressió per coordinar revisions mèdiques. Ja se sabia que al març es va produir una reunió similar a la Zarzuela juntament amb Felip i Cristina, per tractar resultats “desencoratjadors” i l'estratègia davant l'empitjorament.

Tanmateix, cal recordar que Joan Carles I es va negar a incloure a la Constitució que l'hereu al tron fos el fill major independentment del seu sexe. No confiava en les capacitats d'Elena.

Amb antecedents d'operacions múltiples—més d'una desena en malucs i genolls—i tractaments regeneratius, era qüestió de temps que es confirmés un diagnòstic inapel·lable: l'emèrit, segons els experts, s'encamina cap a una dependència que la seva figura pública no tolera.