Polèmica pel que va fer Leonor de Borbó a la nit a Gijón

per Mireia Puig

A la recta final de la seva formació marina, la princesa Leonor va viure aquest 3 de juliol una vetllada que ha encès les alarmes de la Casa Reial. El que va començar com una sortida informal després del seu retorn del Blas de Lezo es va transformar en un escenari delicat, amb reporters a l’aguait i escorta en màxima tensió.

Oci vigilat després de la desfilada naval

Leonor va desembarcar a Gijón per reincorporar-se al vaixell escola Juan Sebastián Elcano, que la portarà fins a Galícia. Després de la seva entrada discreta, la jove hereva va passar a una recepció oficial a bord per a uns pocs convidats, on es van imposar normes estrictes tant de vestimenta com de comportament.

Tanmateix, aquella mateixa nit la princesa va decidir relaxar-se amb companys de promoció en un local cèntric de la ciutat. Vestida amb el seu uniforme de guardamarina i acompanyada de camarades, Leonor va gaudir de conversa i d’alguna copa de vodka amb llimona, la seva beguda preferida.

| Casa Real, Tookapic

L’escorta en alerta davant fotògrafs

El que va començar com una sortida assossegada va donar pas a una situació més tensa quan diversos curiosos i dos fotògrafs professionals es van apropar al local. La possibilitat d’una imatge compromesa de la princesa fora del seu rol institucional va encendre totes les alarmes entre els seus escortes.

Testimonis van descriure una intervenció ràpida i discreta: els agents la van evacuar en minuts, evitant que es prenguessin imatges que poguessin generar polèmica. Segons experts, aquest protocol xoca amb el desig creixent de Leonor de gaudir de la seva joventut, tot i que sempre dins de límits segurs i controlats.

Una retrobada familiar sorprenent

A aquella sortida s’hi va sumar una retrobada inesperada i discreta: la seva germana Sofia va aparèixer a Gijón per facilitar un instant de normalitat entre filles adultes, sense agenda oficial. El restaurant La Casona de Jovellanos, local que va fer de còmplice de la visita, va compartir una foto de totes dues germanes amb una treballadora, descrivint-les com “agraïdes i properes”.

La trobada, tot i que breu, suposa un moment de relaxació per a Leonor just abans de reprendre la seva travessia naval cap a Ferrol i Marín, on conclourà la seva formació de guardamarina.

| Instagram, Casa Real

No és la primera vegada

No és la primera vegada que Leonor desferma debats per sortides nocturnes durant la seva formació militar. Ja a l’Argentina i l’Uruguai es van captar imatges que van generar polèmica, i la seva vida social a Gal·les i Xile ha provocat certa inquietud a la Zarzuela. Especialistes com Martín Bianchi han suggerit que un enfocament més transparent de l’entorn reial podria distendre tensions mediàtiques.

La princesa camina per la corda fluixa entre el seu paper com a hereva al tron i el seu desig de viure una adolescència plena. Els escortes retallen distàncies quan sorgeix risc mediàtic, però Casa Reial confia que la seva trajectòria militar es consolidi sense incidents majors.

En resum: una sortida nocturna que, si bé normal per a una jove de 19 anys, va implicar tensió per possibles filtracions i la ràpida intervenció de seguretat. La va seguir una nit plàcida i una retrobada íntima amb Sofia a Gijón. Marcarà aquest episodi un canvi de criteri en les sortides de Leonor durant l’estiu? Queda per veure si Casa Reial ajustarà normes després d’aquest episodi.