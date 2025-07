Contundent decisió de Froilán i Victòria Frederica contra Leonor de Borbó

per Mireia Puig

La Casa Reial espanyola travessa una tempesta silenciosa. Encara que sempre s'havia parlat de distància emocional, ara les esquerdes entre dues branques dels Borbons s'han fet públiques. Una decisió d'origen familiar, impulsada per la reina Letícia, hauria segellat la fi del vincle entre Froilán, Victòria Frederica i qui es perfilen com a hereves reials: Leonor i Sofia. Però, què ha canviat realment i com ha reaccionat cada part?

La ruptura: un gest ferm i definitiu

Des de fa mesos es percebia una certa fredor, però segons fonts de la premsa especialitzada, la relació s'ha trencat completament.

Ja no hi ha salutacions, missatges ni fotos compartides. Fins i tot els intents de Victòria Frederica de “simular” proximitat des de les seves xarxes socials —felicitacions en dates assenyalades, stories el dia de la jura de la Constitució— manquen de credibilitat. Encara que pretenien aparentar normalitat, el silenci en directe evidencia el contrari: ha tallat tot contacte real amb Leonor i Sofia.

Letícia, clau en l'estratègia de desconnexió

Veus properes a la família indiquen que la reina ha impulsat una bombolla protectora al voltant de les seves filles. L'objectiu: preservar la imatge institucional davant els escàndols vinculats al cognom Borbó, especialment després d'episodis com el de les targetes opaques o la distància de Joan Carles I. Aquesta estratègia ha deixat no només en un segon pla Elena, Cristina i els seus fills, sinó també aplanat el camí per a un distanciament personal de caràcter radical.

Altres vincles que sobreviuen

Curiosament, Victòria Frederica sí manté relació amb la branca Urdangarin, i en especial amb Irene, de la mateixa edat que Leonor. Això trenca el seu argument anterior sobre “diferència d'edat” com a raó per a la distància familiar.

Les cosines conviuen en ambients similars, fins i tot celebracions i sortides, sense que aquest contacte hagués reactivat el vincle amb la princesa. Per la seva banda, Froilán no ha hagut de fingir res a les xarxes: simplement s'ha desvinculat, sense pronunciar-se públicament ni preocupar-se per elles.

Reaccions: silenci i mutisme

Ni els protagonistes ni la Casa Reial han fet declaracions públiques al respecte. En el seu lloc, la premsa ha recorregut a l'anàlisi de gestos i absències. L'única veu que ha donat senyals mínimes de reacció ha estat la de Victòria Frederica, en defensar el seu germà i desvincular-lo de la imatge de “festaire problemàtic”. Però no ha abordat la tensió amb Leonor. Un mutisme que parla més que mil paraules.

Què implica per al present i futur de la Corona?

Aquest distanciament deixa Leonor i Sofia en un entorn familiar molt limitat: només amb els seus pares i la seva àvia Sofia. La resta dels Borbons —Elena, Cristina, Froilán i Victòria Frederica— semblen destinats a quedar relegats en privat. Queda clar que la família reial espanyola està cada cop més desestructurada.