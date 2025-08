El poble de Cadis on Cayetano Rivera té una finca decorada en honor a Paquirri

Cayetano Rivera ha travessat setmanes complicades perquè ha viscut moments tensos a Madrid. Una discussió en una cadena d'hamburgueseries va desfermar la polèmica i la situació ha requerit fins i tot la intervenció de la Policia Nacional. Ara, Cayetano Rivera ha volgut desaparèixer i per això està fent servir les seves propietats on compta amb tota mena de comoditats.

Des de llavors, el torero ha buscat refugi lluny del soroll i ha optat pel silenci, la calma i la distància. Per això, s'ha traslladat a una de les seves propietats més discretes.

| Instagram, @cayetanorivera

Es tracta d'un xalet situat a la luxosa urbanització Campo de Golf de Montequinto, que és a Dos Hermanas, als afores de Sevilla. Allà hi ha trobat tranquil·litat enmig de la tempesta mediàtica.

Cayetano Rivera té una casa a Cadis decorada en honor al seu pare, Paquirri

Però aquest no ha estat el seu únic refugi. Cayetano també ha tornat a un lloc ple de records. A la província de Cadis, ha conservat una finca de gran valor emocional.

És el Recreo de San Cayetano, situat als afores de Ronda. Tot i que Ronda pertany a Màlaga, la propietat limita amb terres gaditanes. Aquest enclavament ha estat un símbol de la seva història familiar.

| Europa Press

La finca ha pertangut als Ordóñez. L'ha heretat de la seva mare, Carmina Ordóñez, i durant un temps ha funcionat com a hotel privat. Tanmateix, ha tornat a convertir-se en residència exclusiva: només ell i la seva família l'han fet servir els darrers anys.

El terreny supera les deu hectàrees i compta amb una casa d'estil rústic. Té piscina, zones enjardinades i una decoració marcada per la tauromàquia en honor al seu pare, Paquirri. També destaca un hort ecològic, cuidat amb cura; aquest espai reflecteix la connexió de Cayetano amb la terra, la tradició i la natura.

Cayetano Rivera gaudeix del seu habitatge a Cadis sempre que pot

Tot i que ja no hi ha passat tant de temps com a la seva infància, ha volgut mantenir el lloc. N'ha valorat la importància com a refugi emocional. En moments en què la seva vida privada ha acaparat titulars, ha preferit el silenci de la finca.

| Europa Press

Cayetano ha contemplat fins i tot una possible retirada definitiva de les places i, en aquest context, ha necessitat espais d'equilibri. El Recreo de San Cayetano s'ha convertit en un d'ells. En les seves terres, hi ha trobat pau; allunyat del bullici, ha reconectat amb les seves arrels.

El poble de Cadis proper a la finca ha estat testimoni silenciós d'aquest retorn. Allà, Cayetano ha buscat l'essencial: serenor, memòria i llar.