Kiko Rivera, obligat a abandonar casa seva a Sevilla per un motiu sorprenent

El que semblava una fantasia infantil s'ha convertit en realitat per a Kiko Rivera. Als seus 41 anys, el fill d'Isabel Pantoja s'enfronta a un dels majors desafiaments de la seva vida: representar Espanya al primer Mundial de futbol de streamers. Se celebrarà aquest mes de setembre a Johor, Malàisia.

Una cita que ha fet que Kiko Rivera prengui una decisió dràstica però il·lusionant: abandonar temporalment la seva llar a Sevilla per concentrar-se al cent per cent en aquesta oportunitat única.

| Europa Press

La notícia ha sacsejat tant els seus seguidors com l'entorn mediàtic. Kiko, conegut per la seva faceta de DJ, influencer i personatge televisiu, ha anunciat entre llàgrimes contingudes la seva marxa imminent de la capital andalusa. La raó? Una convocatòria oficial per defensar la samarreta de la Selecció Espanyola de Creadors de Contingut en un torneig internacional que promet fer història.

Kiko Rivera deixarà la seva casa a Sevilla per embarcar-se en una nova aventura

“Una missió, una nació, un somni”, va escriure amb orgull a les seves xarxes socials, on ha compartit cada pas de la seva transformació i és que el canvi no ha estat menor. Des del passat mes de maig, Kiko ha mostrat una dedicació fèrria a la seva preparació física: rutines d'entrenament exigents, matinals, dieta estricta i un abandonament total d'hàbits poc saludables. El seu perfil d'Instagram va deixar enrere les imatges d'oci i plaer per donar pas a una rutina de superació i compromís.

| Europa Press

“Han estat dies de suor, esforç i disciplina”, escrivia mentre compartia vídeos on se'l veia llevant-se a trenc d'alba, entrenant amb intensitat, i demostrant una fortalesa física que pocs imaginaven.

“No hi ha marxa enrere. Hi anem a totes”, assegurava, deixant clar que no es tracta d'un caprici passatger, sinó d'una autèntica vocació.

Kiko Rivera complirà el seu somni molt aviat

Kiko Rivera mai no va amagar la seva passió pel futbol. “Vaig somiar a ser futbolista des de petit, i encara que la vida em va portar per altres camins, mai vaig deixar de sentir-ho dins meu”, confessava. Ara, la vida li brinda una segona oportunitat i no com a professional de la Lliga, sinó com a ambaixador del nou fenomen que uneix futbol i internet: els streamers.

| @riverakiko, Instagram

L'emoció el desborda. “No tinc paraules per descriure el que sento… Només puc prometre una cosa: ho donaré tot pel meu equip i pel meu país”

Així, amb la maleta carregada d'il·lusió i responsabilitat, Kiko Rivera s'acomiadarà temporalment de Sevilla, disposat a fer història a Malàisia. Un nou capítol comença