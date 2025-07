Lucía Rivera, filla de Cayetano Rivera i Blanca Romero, ho reconeix tot: 'Sempre...'

per Cándido Casares

Lucía Rivera ha tornat a convertir-se en notícia després de trencar el seu silenci de manera inesperada. La filla de Cayetano Rivera i Blanca Romero ha donat una pista sobre el seu parador i el seu estat d’ànim, en un gest que ha cridat poderosament l’atenció dels seus seguidors. No ha parlat directament, però ha dit molt amb ben poc, i les seves paraules han estat interpretades com tota una declaració d’intencions.

"L’estiu a Astúries sempre és millor", ha escrit Lucía Rivera a la seva última publicació d’Instagram. La jove model apareix en diverses imatges al costat de les seves amigues i la seva parella, l’artista Fernando Wagner, gaudint d’uns dies de desconnexió a Cangas de Onís. Per què ha decidit allunyar-se just ara, quan més s’esperava la seva presència pública?

| Europa Press

Lucía Rivera reconeix que s’ha refugiat a Astúries

Les darreres setmanes, el cognom Rivera ha estat al centre de l’huracà. Cayetano Rivera, el seu pare, s’ha vist embolicat en una delicada polèmica després de la difusió d’un vídeo on suposadament protagonitzava un altercat. Per la seva banda, Lucía va sortir al pas amb unes breus declaracions en què deia que el veia incapaç de fer això.

Aquesta defensa, breu però contundent, va fer pensar que la jove seguiria posicionant-se públicament. Tanmateix, l’ambient es va tornar més incert quan Cayetano va cancel·lar la seva última cursa de braus, cosa que va reactivar les especulacions.

Mentre alguns esperaven un gest clar per part de Lucía, ella ha optat per una resposta molt més silenciosa i simbòlica. En aquesta ocasió, la filla de Blanca Romero ha optat per desaparèixer del focus i refugiar-se a la seva terra materna.

Sense escarafalls, sense titulars grandiloqüents, però amb una frase que ho diu tot: "L’estiu a Astúries sempre és millor". Amb aquestes paraules, publicades juntament amb una sèrie d’imatges al seu perfil d’Instagram, la model ha deixat clar que ha optat per desconnectar.

Lucía apareix somrient en diverses instantànies preses a Cangas de Onís, posant tant en solitari com en companyia d’amigues i la seva parella, Fernando Wagner. L’àlbum és una oda a la tranquil·litat, a la natura i a la vida lluny del soroll mediàtic.

Astúries no és només un destí de vacances per a Lucía Rivera. És la seva terra materna, el lloc on va passar bona part de la seva infància amb Blanca Romero. Tornar-hi té una càrrega simbòlica potent: és tornar als seus orígens, a una etapa anterior a la fama, a l’exposició pública i a les complicacions mediàtiques.

Lucía Rivera tria desconnectar per desconnectar del focus mediàtic

La publicació de Lucía Rivera ha estat tot un gest. En lloc d’entrar en debats o respondre a les expectatives externes, ha preferit compartir un instant de pau. Un missatge per als seus seguidors, però també una manera de marcar límits clars respecte al seu paper en la polèmica del seu pare.

Aquesta decisió no només parla de maduresa, sinó també d’estratègia emocional. Una postura que contrasta amb altres personatges públics que solen pronunciar-se davant la mínima provocació. Lucía demostra així que també es pot parlar des del respecte, la serenor i l’elecció conscient de no alimentar el foc.

| Instagram, @luciariveraromero

Lucía Rivera ha optat pel silenci com a escut i refugi. Allunyada del focus i protegida pels paisatges d’Astúries, ha deixat clar que el seu benestar és prioritat. Mentre la polèmica envolta Cayetano Rivera, la filla de Blanca Romero aposta per l’equilibri i la serenor com a única resposta.