Alejandra Rubio destapa el fort episodi que ha viscut amb el seu fill a Màlaga

Alejandra Rubio, de 25 anys, no ha tingut ni un sol dia de descans. La filla de Terelu Campos ha viscut a Màlaga un dels moments més angoixants des que s'ha convertit en mare. Tot i que travessa una de les etapes més dolces de la seva vida al costat de Carlo Costanzia i el seu primer fill en comú, la pressió mediàtica no li dona treva

La jove ha tornat a televisió més clara i contundent que mai, decidida a trencar el seu silenci. Durant la seva visita al programa en què col·labora, Alejandra ha explicat tot el que ha passat aquests dies a Andalusia. Ha estat acompanyada per Carlo, el seu nadó i la seva mare

| Europapress

Tot semblava perfecte, però, ha estat assetjada sense descans per la premsa: “No he tingut ni un sol dia de pau”, ha confessat Alejandra amb un evident enuig

Alejandra Rubio parla de les vacances familiars a Màlaga

Ha explicat com les càmeres l'han seguit a cada racó, fins i tot mentre passejava amb el seu fill. “Quan marxeu de vacances?”, ha preguntat irònicament, deixant clar el seu malestar

| Telecinco

El colofó ha arribat quan una col·laboradora del programa, Adriana Dorronsoro, li ha retret haver viatjat en una setmana complicada. “La teva mare ha fet portada, ha actuat a Benalmàdena…”, li ha dit

Alejandra Rubio ha respost amb duresa: “O sigui, que la culpa és meva. Ja et dic que si vinc una altra setmana, passa el mateix, m'és igual. La premsa de Màlaga m'ha tractat bé, però estic cansada”

Alejandra Rubio no aguanta la pressió mediàtica viscuda durant les seves vacances a Màlaga

A més, Alejandra ha sortit en defensa de Terelu perquè la presentadora de Fiesta ha protagonitzat una de les posades més comentades de l'estiu. Moltes veus han criticat el seu aspecte físic i Alejandra ha estat taxativa: “Jo la veig guapíssima. No es retoca, li és igual el cos, ha passat per moltes coses i això és l'últim que li importa”

| Europa Press

També ha parlat de la seva faceta com a àvia: “És perfecta, no tinc cap queixa. És l'àvia ideal per al meu fill”, ha dit. Ha rebutjat qualsevol comparació amb Mar Flores: “No hi entraré, és un tema lleig”

Per acabar, Alejandra ha compartit una reflexió sobre la seva mare i l'amor: “Amb els anys ha agafat por, ha posat una barrera, fa molt que no té una relació”. Alejandra no aguanta més. La pressió és constant però ha deixat clar que la seva prioritat és el seu fill i protegir la seva família