‘La Promesa’ comença el setembre amb una notícia molt estranya sobre María Castro

L'inici de setembre no podia ser més intens a La Promesa, ja que torna amb un capítol carregat de girs que deixaran els espectadors sense alè. I, al centre de la trama, apareix de nou la Pía, interpretada per María Castro. I tot perquè es donarà una informació ben peculiar sobre ella.
En concret, algú amb poder dins del palau serà qui destaparà aquesta notícia. I la mateixa farà que en Cristóbal es quedi sense saber què dir i absolutament atònit.
L'estranya revelació sobre la Pía, interpretada per María Castro, a La Promesa
En la trama d'avui, la Pía haurà de fer front a una situació límit. El nou majordom del palau la pressionarà amb un ultimàtum impossible d'eludir.
Sí, ha de decidir si marxa ella o ho fa en Ricardo, després que el seu romanç hagi quedat al descobert. Un ultimàtum que a l'últim moment donarà molt de joc quan decideixi intervenir algú inesperat.
Però el més sorprenent que li passarà és que una persona amb gran poder donarà una informació estranya sobre la serventa. El que farà serà advertir en Cristóbal que no s'enfronti a l'Adarre, perquè això significa que s'enfronti a un perill seriós. I això deixarà l'amant de la Leocadia absolutament sense saber què dir.
La idea que la Pía pugui ser considerada una amenaça generarà un clima de tensió insòlit. I farà que rondi la pregunta de si la fidel serventa està relacionada amb alguna cosa més fosca del que s'havia mostrat fins ara. Els seguidors de La Promesa viuran amb expectació la seqüència, que afegeix un gir inesperat a la seva trajectòria en la ficció.
Els Luján, en Curro, en Lorenzo i en Manuel també agitaran avui la trama de La Promesa
Tot i que l'atenció se centrarà en la Pía, el capítol d'avui de La Promesa no farà curt pel que fa a conflictes paral·lels. Per exemple, la família Luján es veurà obligada a acceptar la proposta del baró de Valladares, una decisió que semblava inevitable. No obstant això, descobriran ben aviat que amb aquest gest no n'hi haurà prou per solucionar la situació que els acorrala.
D'altra banda, la tensió entre en Curro i en Lorenzo no farà més que augmentar. L'allunyament i els xocs entre tots dos acabaran tenint conseqüències inesperades, especialment per al futur del jove amb l'Ángela. La situació es tornarà tan complicada que ella prendrà una decisió dràstica: adquirir immediatament el seu bitllet per viatjar a Suïssa.
En paral·lel, en Manuel s'enfrontarà a una disjuntiva empresarial de gran importància. Haurà de decidir si ven o no la seva part del negoci dels motors d'avió a en Pedro Farré. Una resolució que pot marcar un abans i un després en el seu camí i que deixarà el públic expectant sobre el seu següent moviment.
Aquest inici de mes confirma que La Promesa continuarà apostant per mantenir un ritme de girs constants i revelacions que no deixen indiferent ningú. I si alguna cosa queda clara és que l'estranya advertència sobre la Pía marcarà un punt d'inflexió en la història.