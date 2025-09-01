Logo xcatalunya.cat
María Castro de cabell pèl-roig apareix en primer pla amb una expressió seriosa mentre al fons es veuen dues persones desenfocades i un emoji pensatiu al costat del logotip de "La Promesa".
La serventa se situarà al centre de la trama en una situació molt particular | RTVE, xcatalunya.cat
Gent

‘La Promesa’ comença el setembre amb una notícia molt estranya sobre María Castro

Els seguidors de la sèrie seran testimonis d’una informació que no s’esperaven sobre la Pía, interpretada per Castro

Imatge de la redactora María Merino
per María Merino

L'inici de setembre no podia ser més intens a La Promesa, ja que torna amb un capítol carregat de girs que deixaran els espectadors sense alè. I, al centre de la trama, apareix de nou la Pía, interpretada per María Castro. I tot perquè es donarà una informació ben peculiar sobre ella.

En concret, algú amb poder dins del palau serà qui destaparà aquesta notícia. I la mateixa farà que en Cristóbal es quedi sense saber què dir i absolutament atònit.

Pía vestida de minyona amb davantal blanc i còfia conversa amb Ricardo d’esquena en una habitació antiga amb decoració clàssica i un maniquí al fons. Captura de 'La Promesa'
Una persona donarà una informació realment controvertida sobre Pia | RTVE

L'estranya revelació sobre la Pía, interpretada per María Castro, a La Promesa

En la trama d'avui, la Pía haurà de fer front a una situació límit. El nou majordom del palau la pressionarà amb un ultimàtum impossible d'eludir.

Sí, ha de decidir si marxa ella o ho fa en Ricardo, després que el seu romanç hagi quedat al descobert. Un ultimàtum que a l'últim moment donarà molt de joc quan decideixi intervenir algú inesperat.

Pía, Ricardo i Cristóbal vestides amb roba d’època conversen assegudes en una oficina elegant decorada amb quadres de cavalls i prestatgeries plenes de llibres. Captura de 'La Promesa'
A més de veure penjar d'un fil la seva estada al palau, la Pía serà protagonista per alguna cosa encara més estranya | RTVE

Però el més sorprenent que li passarà és que una persona amb gran poder donarà una informació estranya sobre la serventa. El que farà serà advertir en Cristóbal que no s'enfronti a l'Adarre, perquè això significa que s'enfronti a un perill seriós. I això deixarà l'amant de la Leocadia absolutament sense saber què dir.

La idea que la Pía pugui ser considerada una amenaça generarà un clima de tensió insòlit. I farà que rondi la pregunta de si la fidel serventa està relacionada amb alguna cosa més fosca del que s'havia mostrat fins ara. Els seguidors de La Promesa viuran amb expectació la seqüència, que afegeix un gir inesperat a la seva trajectòria en la ficció.

Els Luján, en Curro, en Lorenzo i en Manuel també agitaran avui la trama de La Promesa

Tot i que l'atenció se centrarà en la Pía, el capítol d'avui de La Promesa no farà curt pel que fa a conflictes paral·lels. Per exemple, la família Luján es veurà obligada a acceptar la proposta del baró de Valladares, una decisió que semblava inevitable. No obstant això, descobriran ben aviat que amb aquest gest no n'hi haurà prou per solucionar la situació que els acorrala.

D'altra banda, la tensió entre en Curro i en Lorenzo no farà més que augmentar. L'allunyament i els xocs entre tots dos acabaran tenint conseqüències inesperades, especialment per al futur del jove amb l'Ángela. La situació es tornarà tan complicada que ella prendrà una decisió dràstica: adquirir immediatament el seu bitllet per viatjar a Suïssa.

En paral·lel, en Manuel s'enfrontarà a una disjuntiva empresarial de gran importància. Haurà de decidir si ven o no la seva part del negoci dels motors d'avió a en Pedro Farré. Una resolució que pot marcar un abans i un després en el seu camí i que deixarà el públic expectant sobre el seu següent moviment.

Aquest inici de mes confirma que La Promesa continuarà apostant per mantenir un ritme de girs constants i revelacions que no deixen indiferent ningú. I si alguna cosa queda clara és que l'estranya advertència sobre la Pía marcarà un punt d'inflexió en la història.

