Pilar Rubio rompe su silencio y confirma lo de Sergio Ramos con dos únicas palabras

Pilar Rubio ha roto su silencio en redes sociales tras el debut musical de Sergio Ramos y lo ha hecho con un gesto que no pasó desapercibido ayer por la tarde. La presentadora decidió pronunciarse de forma breve, pero significativa, sobre la primera canción de su marido, generando una oleada de comentarios en cuestión de minutos.

La reacción de Pilar no solo dio que hablar por lo conciso de sus palabras, sino porque confirma su apoyo absoluto en un momento clave para el futbolista. Después de tantos rumores sobre su vida personal, muchos se preguntan: ¿qué significa realmente este gesto en medio de tantas especulaciones?

| Europa Press

Pilar Rubio deja clara su postura al estreno musical de Sergio Ramos

Sergio Ramos ha sido, durante más de una década, uno de los capitanes más emblemáticos del Real Madrid. Sin embargo, desde su salida del equipo en 2021 y su paso por el París Saint-Germain, su vida profesional ha ido tomando un nuevo rumbo. Ahora, a los 38 años, ha sorprendido al mundo con un proyecto inesperado: lanzarse a la música.

No es la primera vez que Ramos se atreve con un micrófono, ya que había colaborado en 2016 con Niña Pastori y Canelita, pero nunca lo había hecho en solitario. Este debut llega tras un verano cargado de rumores sobre una posible crisis con Pilar Rubio, lo que convierte cada gesto público de la pareja en una señal analizada al detalle. En este contexto, las palabras de la presentadora cobran todavía más relevancia.

El lanzamiento de Cibeles, la primera canción de Sergio Ramos, tuvo lugar ayer en todas las plataformas digitales. Minutos después de la publicación, Pilar Rubio reaccionaba en sus historias de Instagram con un mensaje directo: "Enhorabuena, cariño", acompañado de un corazón rojo y un enlace para escuchar el tema.

| @pilarrubio, Instagram

Con este gesto breve y contundente, la presentadora dejó claro que respalda el arranque musical de su marido. No fue necesario un texto extenso: esas dos palabras bastaron para disipar cualquier duda sobre su posición. La historia de Pilar fue compartida alrededor de las 18:00 horas, coincidiendo con el pico de visualizaciones iniciales del videoclip, que superó las 500.000 reproducciones en menos de un día.

El propio Sergio Ramos no tardó en responder horas después, republicando el mensaje de su mujer y añadiendo: "Gracias por estar siempre. Te amo". Esta interacción entre ambos desató cientos de comentarios en redes, donde muchos fans destacaron la complicidad que sigue existiendo en el matrimonio pese a los rumores de crisis.

Así es Cibeles, el primer single de Sergio Ramos

Cibeles no es un tema cualquiera. Su nombre rinde homenaje a la fuente madrileña que simboliza las celebraciones del Real Madrid, el club donde Ramos forjó su leyenda. En el videoclip, el jugador aparece rodeado de imágenes icónicas del madridismo, reforzando la carga emocional del proyecto.

El propio Ramos lo presentó en Instagram escribiendo: "Espero que disfrutéis del tema tanto como yo. Mi historia, mi música". Para esta producción, contó con el apoyo de Ovy On The Drums, productor de artistas como Karol G y Nicki Minaj, y Yeray Music, que ha trabajado con Mala Rodríguez.

Pese al éxito, el single también ha generado debate. Algunos fragmentos de la letra han sido interpretados como indirectas a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Este detalle ha llevado a que varios comentaristas comparen Cibeles con los temas que Shakira lanzó tras su ruptura con Gerard Piqué, en los que también se escondían mensajes personales.

La reacción de Pilar Rubio al estreno de Cibeles ha confirmado, con dos palabras, el respaldo que da a Sergio Ramos en este nuevo camino de su vida. El gesto refuerza la imagen de unidad que ambos transmiten frente a las especulaciones sobre su relación. Lo que queda por ver es si el futbolista consolidará también en la música una carrera tan sólida como la que construyó en el fútbol.