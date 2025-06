Pilar Eyre tenia raó: Així va avançar una cosa que deixa tremolant els Borbons

per Duna Costa

Una imatge pot encendre tot un rebombori. Això és precisament el que ha passat amb la fotografia de Iñaki Urdangarin revisant documents a l'aire lliure, captada al costat de la seva actual companya, Ainhoa Armentia. El que alguns interpreten com a simples papers de feina, d'altres ho consideren la prova de l'existència de les seves esperades memòries, assenyalades per Pilar Eyre com una publicació que "deixarà tremolant els Borbons".

El que realment es veu a la foto

A la instantània, difosa per Lecturas i comentada àmpliament, Urdangarin apareix assegut en una cadira de platja. Està subratllant amb retoladors textos impresos al costat d'Ainhoa.

Per a Eyre, el detall dels retoladors groc i taronja confirma que es tracta d'un manuscrit en fase de correcció, i no de simples apunts. Per això, sosté que les memòries són una realitat i que veuran la llum el gener de 2026. Possiblement inclouran revelacions sobre la seva vida a la presó, el seu matrimoni amb la infanta Cristina i un distanciament evident amb la Corona.

No obstant això, l'entorn d'Urdangarin ha rebutjat aquesta versió de manera rotunda. Veus properes assenyalen que no existeixen memòries en preparació. Aquest xoc de versions obre una esquerda en la narrativa oficial, i augmenta l'expectació mediàtica.

La Casa Reial i drama familiar

Les possibles memòries plantegen una amenaça directa al relat de la Casa Reial. Una obra “sense servituds amb Zarzuela” implicaria una mirada interna a les dinàmiques familiars, especialment pel que fa a la seva tensa relació amb Joan Carles I. Pilar Eyre ha destacat que Urdangarin se sent "molt dolgut" i creu que el rei emèrit el "va sacrificar", expressió que ja ha despertat preocupació en cercles de l'entorn reial.

D'altra banda, Pablo Urdangarin, fill de l'exduc, ha estat una veu inesperadament moderada en aquest assumpte. Ha confessat a Europa Press que “espera que la gent ho vegi per qui és” i ha defensat el desig del seu pare de tenir una segona oportunitat després de la condemna. Aquesta defensa pública podria servir d'escut davant l'allau mediàtic que s'acosta.

Per què ara

Pocs mesos després de començar a estabilitzar la seva vida a Vitòria, Urdangarin continua perfilant la seva activitat professional, centrada en el coaching. Pilar Eyre descriu la seva nova faceta com el propietari d’“una petita empresa amb cartera reduïda de clients, que no busca grandesa, sinó ajudar altres”. Aquesta normalitat contrasta amb la tensió que suggereixen les seves possibles memòries.

La fotografia de la platja sorgeix en un moment de transició: el retorn a una vida més privada, sense la pressió mediàtica ni institucional de la Corona, però amb l'ombra d'un llibre que si realment arriba a publicar-se, podria alterar el relat fins ara.

Pilar Eyre, ferma en la seva predicció, manté que el manuscrit ja existeix i està sent retocat de caraeal gener de 2026. Si això es confirma, l'impacte seria innegable. Però si el seu entorn aconsegueix neutralitzar l'ona, l'expectativa acabarà dispersant-se.