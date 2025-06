La jugada de la Casa Reial que deixa Iñaki Urdangarin sense cotxe

En els darrers dies ha sorgit una gran notícia que ha despertat moltes preguntes sobre els límits del suport institucional cap a Iñaki Urdangarin. I és que l'exduc de Palma, conegut per la seva vinculació històrica amb la Família Reial i les controvèrsies del cas Nóos, s'ha quedat sense el cotxe que utilitzava habitualment a Vitòria. Què hi ha darrere d'aquesta decisió de Zarzuela? Aquí desgranem la història i les seves implicacions.

El que ha passat: la retirada del Volvo XC60

Fins fa ben poques setmanes, Iñaki Urdangarin circulava per Vitòria a bord d'un Volvo XC60, un SUV d'alt nivell valorat en uns 70.000 €, que estava domiciliat al Palau de la Zarzuela i registrat al març de 2024, just després de segellar el seu divorci amb la infanta Cristina.

La revelació d'aquest vehicle ha estat interpretada per la premsa com un senyal d'un tracte privilegiat per part de la Casa Reial, sobretot en vincular-lo a la seva nova parella, Ainhoa Armentia. Tanmateix, segons fonts properes a l'entorn de Zarzuela, la institució ha decidit revisar la seva relació amb Urdangarin i amb això també ha procedit a retirar el cotxe.

Per aquest motiu, Urdangarin ha hagut de substituir l'elegant Volvo per un Nissan molt més modest, a judici dels qui l'envolten, un acte simbòlic per remarcar que ja no gaudeix de suport institucional.

L'entorn de la Casa Reial opina

La Casa Reial, a través de comunicats no oficials, sosté que la mesura busca marcar distàncies amb Urdangarin, subratllant que ja no forma part del nucli de la institució i que els seus privilegis ja no són compatibles amb els protocols reials.

Per la seva banda, fonts properes a Urdangarin i Ainhoa Armentia es limiten a descriure el canvi com una “simple transició logística”. Després de la retirada del vehicle, se'ls ha vist utilitzant un cotxe de línies discretes, sense anuncis ni declaracions públiques al respecte.

A les xarxes socials, la notícia ha causat enrenou. Una informació de MSN Espanya a X ho resumia així: “Zarzuela li requisa el cotxe a Iñaki Urdangarin amb el qual passejava Ainhoa Armentia per Vitòria”.

Alguns rumors apuntaven que la infanta Cristina continuava pagant les quotes del Volvo, cosa que alimentava encara més la idea que Urdangarin mantenia una vida acomodada finançada per la seva exesposa i, per extensió, per l'entorn reial. Zarzuela hauria decidit intervenir per frenar aquesta narrativa.

I ara què?

Iñaki Urdangarin ha assumit el canvi sense fer soroll – un reflex de l'estil de perfil baix que ha adoptat des que va complir la seva condemna. Ha centrat els seus esforços en el coaching, els seus fills i la seva relació amb Ainhoa, evitant declaracions polèmiques.

Això contrasta amb la seva anterior presència: viatges internacionals, ús de vehicles de luxe, molt lligat al seu passat privilegiat dins de l'òrbita reial. Avui, al volant d'un cotxe més modest confirma simbòlicament la seva transició cap a una nova etapa.