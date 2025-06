Pilarín Bayés com mai l’havies vista: Les imatges virals

En aquests primers dies d'estiu, l'estimada il·lustradora catalana Pilarín Bayés ha protagonitzat un moment que ha encantat els seus seguidors. Lluny dels esquemes habituals, ara la reconeguda artista ha sorprès entonant un clàssic francès mentre sosté una tassa de cafè i mostra una actitud relaxada, allunyada del tràfec professional habitual

L'escena més inesperada de Pilarín

El vídeo, gravat en el que sembla un entorn de vacances, mostra la Pilarín asseguda davant d'una taula plena de menjar. Amb barret de palla i vestit estampat, comença a taral·lejar “La vie en rose” en francès mentre, de fons, voletegen ocells i sona la famosa cançó

Instants després, apareix una camper que suggereix una escapada improvisada. El clip ha estat compartit al perfil d'Instagram de la firma Camper i repostat pel compte Catalunya Van, acumulant milers de visualitzacions i comentaris entusiastes

El perfil relaxat d'una creativa incansable

Més enllà del gag musical, el que sorprèn és veure la Pilarín més distesa. En les últimes setmanes, ha assistit a la inauguració de diversos murals i ha concedit entrevistes, on confessa entre rialles que la seva faceta com a àvia “no va ser gaire eficient” a causa del seu despiste a la cuina o la seva tendència a distreure's fàcilment

Tot i això, el contrast entre la seva energia professional i aquest moment íntim i lleuger ha captat l'atenció de molts. Tant usuaris a xarxes com periodistes l'han elogiat per aquesta “versatilitat inesperada” i per mostrar-se sense filtres. L'autenticitat de Pilarín, fins i tot cantant en un altre idioma, reforça la seva imatge com una figura propera i entranyable en la cultura catalana

Un gest a l'estiu i al llegat de Pilarín

El clip va ser compartit en primera instància pel compte oficial de Camper, cosa que suggereix una col·laboració publicitària. No obstant això, el to espontani del vídeo fa difícil descartar-lo com simplement un anunci encobert

Pilarín Bayés sembla haver abraçat aquest nou canal per apropar-se encara més al seu públic, mostrant que la seva vida no és només art, sinó també moments senzills que encanten. Ara que l'estiu s'acosta, el vídeo transmet una sensació de descans actiu: un bon cafè, natura, bona companyia i música en francès

Per a Bayés, el llegat creatiu de la qual ja és als llibres i a les parets de Catalunya, aquest contingut amplia la seva narrativa. Recorda que, més enllà de la seva prolífica carrera, també existeix una persona curiosa, amb ganes de viure i de sorprendre