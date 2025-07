Pilar Eyre, especialista en la família Borbó, sobre la infanta Sofia: 'És una...'

per Alba Fabián

L'elecció estilística de la infanta Sofia en la seva recent visita a Catalunya no ha passat desapercebuda. La periodista Pilar Eyre, experta en la família Borbó, ha expressat una impressió que molts han compartit després de veure les imatges de l'acte. La seva reflexió ha obert un petit però significatiu debat entorn de la imatge pública de la família reial i els missatges que transmet.

Eyre, que fa dècades que analitza els gestos, silencis i detalls de la Casa Reial, ha assenyalat que la infanta és “una noia molt jove per anar de negre”. La frase no ha estat una crítica ferotge, sinó una observació que combina l'experiència amb una certa preocupació estètica. Ha cridat l'atenció pel que implica: una lectura de fons sobre el llenguatge no verbal en els actes públics dels Borbons.

| Europa Press

L'aparició de la infanta amb un vestit fosc ha contrastat amb el context estiuenc, l'entorn natural de Girona i l'expectativa de veure-la amb un aire més fresc. Tant la seva germana Leonor com els seus pares, el rei Felip i la reina Letícia, també han optat per tons foscos. La imatge dels quatre vestits de negre al peu de l'escalinata del Liceu ha estat tan solemne com inesperada.

L'elecció de la infanta Sofia, en el punt de mira de Pilar Eyre

La visita de la família reial incloïa el lliurament dels Premis Princesa de Girona, però també activitats més relaxades, com una passejada pel poble de Sant Martí Vell. Allà han visitat la fundació Elsa Peretti, una figura que, tot i ser rellevant en el món del disseny, resulta aliena per a bona part de la ciutadania. Les imatges de Sofia caminant en silenci, flanquejada per adults, han reforçat aquesta sensació de formalitat excessiva per la seva edat.

| Instagram, @casareal.es

Eyre ha aprofitat aquest context per plantejar una pregunta legítima: per què de dol. Ha recordat, a més, que Sofia té només 17 anys i que la moda és una forma de comunicació. En aquest sentit, ha expressat que el negre, amb la seva càrrega simbòlica, potser no és el color que millor expressa el moment vital de la infanta.

Pilar Eyre analitza la imatge de la infanta Sofia i el protocol reial

Tampoc ha faltat el toc irònic habitual en la cronista, que ha apuntat que mentre a l'hivern Letícia porta vestits sense mànigues, ara, amb 30 graus, anava abrigada. La contradicció ha servit per subratllar la rigidesa amb què es preparen moltes d'aquestes aparicions públiques. I és aquesta rigidesa, precisament, la que Eyre ha posat en qüestió amb el seu comentari.

El que semblava un detall menor, el color del vestit de Sofia, ha derivat en una anàlisi més àmplia sobre els codis de la reialesa. Eyre no ha qüestionat la infanta, sinó el marc en què es mou. Ha defensat, en suma, que joventut i protocol no tenen per què estar renyits amb una imatge més alegre, més lliure i, sobretot, més contemporània.