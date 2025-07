França confirma el secret sobre la infanta Sofia i emociona molta gent

per Daniel H. Marín

L'infanta Sofia ha estat protagonista d'una inesperada ovació mediàtica que ha arribat des de fora de les nostres fronteres. En concret, ha estat la premsa francesa la que ha confirmat el que molts ja intuïen sobre la benjamina dels Reis. Una publicació de prestigi a França ha posat per escrit una cosa que a Espanya ja es comentava, però que ara ha agafat força internacional.

La confirmació s'ha produït després de la final de l'Eurocopa femenina a Basilea, on l'infanta Sofia i la princesa Leonor han acompanyat la Selecció Espanyola. La seva presència ha destacat especialment en coincidir amb el príncep Guillem i la princesa Charlotte, cosa que ha suscitat nombrosos comentaris internacionals. Per això, el mitjà francès Point de Vue ha dedicat un espai especial a les filles dels Reis.

| Casa Real

Des de la publicació francesa han destacat que el motiu del viatge de les germanes ha estat donar suport a l'esport femení espanyol. Han subratllat que Sofia i Leonor han estat presents per donar suport a les jugadores durant el partit. A més, han ressaltat que l'absència del rei Felip VI ha deixat les germanes com a representants principals de la Casa Reial.

La reacció de la infanta Sofia i la seva germana, sota la mirada de França

Point de Vue ha assenyalat com ambdues germanes han reaccionat amb entusiasme quan Espanya ha marcat un gol. Han aplaudit a l'uníson i han mantingut un somriure radiant durant tot el partit. Aquesta actitud positiva ha estat valorada com un reflex del seu compromís i alegria davant un moment esportiu tan important.

El suport continuat que la princesa Leonor i l'infanta Sofia han mostrat cap al futbol femení ha estat recordat per la publicació. Han esmentat diversos viatges previs de les germanes a diferents partits, confirmant el seu interès genuí per aquest esport. Això ha reforçat la idea que no s'ha tractat d'un acte puntual, sinó d'un seguiment constant.

Després de la derrota espanyola, la premsa francesa s'ha centrat en el moment viscut al vestidor. Allà, l'infanta Sofia i la seva germana hi han acudit per animar les jugadores. En un gest que han descrit com a emotiu, ambdues han aplaudit i han mostrat suport tot i el mal tràngol que ha suposat la pèrdua del títol.

L'infanta Sofia guanya protagonisme a França i consolida la seva imatge pública

Tot i la seva joventut, la infanta ha sabut estar a l'altura d'una situació complicada, cosa que la premsa ha destacat amb especial èmfasi. Han valorat la seva naturalitat i el paper actiu que ha exercit durant l'esdeveniment, reforçant així la imatge d'una jove preparada per assumir responsabilitats públiques. Aquest reconeixement ha generat una gran emoció entre aquells que han seguit de prop la seva evolució i compromís.

Aquest gest ha confirmat que la jove ha començat a consolidar una imatge pròpia dins la Casa Reial. L'atenció mediàtica s'ha centrat ara en el seu creixement personal i públic.

| Europapress

En definitiva, aquesta confirmació des de França ha posat en relleu una cosa que molts consideraven un secret de domini públic. L'infanta Sofia s'ha convertit en un símbol de proximitat i suport sincer a l'esport nacional. La seva actuació a l'Eurocopa femenina i el reconeixement que ha rebut han emocionat i auguren un futur brillant per a ella dins i fora d'Espanya.