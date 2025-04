Es filtra un altre privilegi de Leonor de Borbó al Juan Sebastián Elcano

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, part de la seva formació militar, ha generat controvèrsia a causa de certs privilegis que se li han atorgat, provocant malestar entre els seus companys i les seves famílies.​

Habitació privada i altres privilegis

Des del seu embarcament al gener de 2025, Leonor ha compartit cabina amb altres tres companyes, dormint en lliteres triples i utilitzant banys compartits, igual que la resta dels guàrdies marins.

Tanmateix, se li ha assignat una habitació privada addicional, destinada a oferir-li més intimitat per fer trucades o descansar, especialment durant els primers dies de navegació en què va patir marejos i nàusees a causa del fort onatge.​

A més, la princesa disposa d'un telèfon satèl·lit exclusiu que li permet comunicar-se diàriament amb els seus pares, el rei Felip VI i la reina Letícia, un privilegi que no està disponible per a la resta dels guàrdies marins, que han d'esperar a arribar a port per contactar amb les seves famílies.​

Aquests beneficis han generat incomoditat entre els seus companys i les seves famílies, que consideren que s'està trencant la igualtat de condicions que hauria de prevaler en una formació militar. Alguns pares han expressat el seu malestar per la diferència de tracte, especialment pel que fa a la comunicació amb els seus fills.​

La versió oficial ho nega

La Casa Reial ha insistit que la princesa està sotmesa a la mateixa formació i exigències que els seus companys, i que els privilegis atorgats estan justificats per la seva condició d'hereva al tron i per raons de seguretat. Tanmateix, aquestes explicacions no han estat suficients per calmar les crítiques.​

A les xarxes socials i mitjans de comunicació, s'ha debatut àmpliament sobre la conveniència d'aquests privilegis. Alguns consideren que són necessaris per garantir la seguretat i el benestar de la princesa, mentre que altres els veuen com una mostra de favoritisme que contradiu els valors d'igualtat i esforç que es promouen en la formació militar.​

Aquest episodi ha reavivat el debat sobre el paper de la monarquia en la societat actual i sobre com han de formar-se i preparar-se els seus membres per assumir responsabilitats institucionals.

La travessia de Leonor en el Juan Sebastián Elcano, que inicialment es va presentar com una oportunitat per compartir experiències i desafiaments amb els seus companys, ha posat de manifest les dificultats de conciliar la seva condició de futura reina amb les exigències d'una formació militar igualitària.​