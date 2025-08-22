Buckingham Palace assumeix els rumors i confirma una cosa urgent de Carles III urgent

El Palau de Buckingham ha hagut de reaccionar amb rapidesa davant dels comentaris que feia setmanes que circulaven. Els rumors sobre el rei Carles III s'han intensificat els darrers dies i la institució no ha tingut més remei que fer un pas endavant. El comunicat ha arribat amb caràcter urgent i ha suposat una confirmació que molts esperaven.
La Casa Reial britànica ha reconegut que tant Carles com la reina Camila han rebut nombroses crítiques pel seu nivell de vida. Mentre el monarca defensava públicament una política d'austeritat, els seus comportaments personals han transmès una imatge molt diferent. Buckingham ha assumit l'error i ha anunciat que, a partir d'ara, els reis seran més discrets en el seu dia a dia.
Aquest reconeixement no ha passat desapercebut per a l'opinió pública, que feia temps que assenyalava una incoherència evident. D'una banda, Carles III ha promogut la sostenibilitat i la moderació en les despeses oficials, però de l'altra, se l'ha vist gaudint de luxes que contrasten amb el seu discurs. Aquesta contradicció ha acabat erosionant la seva popularitat en un moment especialment delicat per a la Corona.
El rei Carles III opta per la discreció aquest estiu
Com a exemple immediat, el Palau ha confirmat que la resta de les vacances dels sobirans es desenvoluparan a Balmoral o de manera estrictament privada. Res de viatges cridaners ni escapades públiques que puguin ser interpretades com a excessos. Amb aquest gest, la institució pretén rebaixar la tensió i mostrar un compromís més real amb la sobrietat que prediquen.
Les crítiques han apuntat especialment cap a Camila, l'estil de vida de la qual ha generat titulars a la premsa britànica i estrangera. La reina consort, coneguda pel seu gust per determinades comoditats, ha quedat en el punt de mira dels analistes i de la ciutadania. Buckingham, conscient d'això, ha inclòs Camila de manera explícita en aquest gir cap a la discreció.
Buckingham Palace intenta frenar la caiguda en el suport al rei Carles III
L'estratègia de comunicació busca frenar una caiguda de suport que, segons enquestes recents, s'ha accelerat els darrers mesos. El rei, que va ascendir al tron després de la mort d'Isabel II, no ha aconseguit consolidar el suport unànime que va tenir la seva mare. D'aquí que cada pas en fals, per petit que sigui, es converteixi en un motiu de debat i crítica.
Per ara, el missatge de Buckingham ha servit per calmar, almenys en part, les especulacions que circulaven sense fre. Tanmateix, el desafiament per a Carles III no es limita a un comunicat, sinó que haurà de demostrar amb fets que la seva vida privada no contradiu el seu discurs públic. I serà en aquest equilibri on el nou monarca britànic es jugui bona part de la seva legitimitat.