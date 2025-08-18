El missatge d’en Peyu a la seva parella, Mireia, en un moment clau per a ella

Peyu fa setmanes que s'acomiada d'una etapa i n'afina una altra, però avui l'emoció és diferent. El comunicador català no ha mirat cap guió ni cap micro, sinó cap a casa i cap als seus
Un suport públic a Instagram
El matí de diumenge 17 d'agost, el presentador va publicar un missatge dirigit a Mireia en plena competició. La seva parella es presentava al prestigiós concurs de gossos d'atura de Llavorsí, un clàssic del calendari rural pirinenc. En una història breu i en català, l'humorista va escriure “Ànims, Rita”, el nom de la gossa que debutava. L'escena la completava Mireia amb un somriure que revelava nervis, ofici i respecte pels animals que cuiden cada dia
Des del compte de la granja familiar s'hi va explicar que competien amb la Rita, mentre Drop es recuperava d'una lesió lleu. Van aclarir a més que la gossa no havia estat entrenada per a concursos, tot i que treballa cada dia entre cabres. El campionat exigeix una coordinació mil·limètrica entre pastor i gos, amb proves d'obediència, maneig i recollida del ramat
La parella entre cabres i micròfons: del final de “El Búnquer” a “La Renaixença”
El gest arriba en una cruïlla vital per a Peyu, que acaba de tancar cinc temporades del fenomen “El Búnquer”. L'equip prepara el seu comiat definitiu al Teatre Tívoli entre l'11 i el 14 de setembre, amb funcions maratonianes. Alhora, el comunicador ultima “La Renaixença”, el seu nou projecte transmèdia d'humor i cultura a 3Cat des de l'1 de setembre
La Mireia i en Peyu gestionen un projecte agro-ramader amb obrador de formatges, visites i divulgació del pasturatge, a més de la seva vida mediàtica. Aquest vincle explica per què el concurs de Llavorsí pesa més que una estrena televisiva i mereix un missatge públic d'ànim. Fa uns dies, el seu “últim dia de mini vacances” va transcórrer a la Vall de Núria, amb foto feta per la Mireia. El descans contrasta amb l'agenda que l'espera, amb ràdio al migdia i format audiovisual cada tarda
Reaccions, horaris i l'eco d'una cita que mobilitza els Pirineus
La menció del presentador redirigia al compte de la granja, on van anunciar que el concurs es podia seguir des de les seves històries. Llavorsí acollia aquest cap de setmana el 37è concurs del campionat de gossos d'atura, amb programa oficial entre el 16 i el 17 d'agost. La previsió era reunir milers d'assistents al Prat de la Coma, epicentre del pastoralisme a la comarca. Entre els seguidors, el missatge va generar una onada d'afecte cap a la Mireia i la gossa Rita, celebrant el binomi pastor-gos en el seu debut
Fa un any, el tàndem Mireia-Drop ja va competir a Llavorsí, amb resultats notables que van consolidar el seu nom al circuit. El programa municipal fixava activitats per a famílies, xerrades tècniques i un mercat amb producte de proximitat durant tot el cap de setmana. Hores després, l'interès es desplaçarà inevitablement cap al setembre, quan el comiat de “El Búnquer” coincideixi amb l'estrena de “La Renaixença”