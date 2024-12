Albert Pla, demolidor amb l'himne del 125è aniversari del Barça: 'És...'

El FC Barcelona celebra els seus 125 anys d'història, una fita significativa per a un dels clubs més emblemàtics del futbol mundial. Amb motiu d'aquest aniversari, el club va organitzar una gala especial al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on va presentar un himne commemoratiu. Aquest esdeveniment va reunir personalitats destacades, que no es van voler perdre la festa. Així mateix, es va interpretar el nou himne.

L'himne, titulat "Som un sol crit", buscava reflectir l'essència i la passió que el Barça desperta entre els seguidors. La lletra i la música van intentar transmetre l'esperit del club i el llegat històric. No obstant això, no tots els presents van quedar impressionats amb la creació.

| Joan Laporta, Hansi Flick, FC Barcelona, Mundo Deportivo, XCatalunya

Albert Pla, el conegut músic i activista català, va ser un dels convidats a comentar l'obra al programa Col·lapse de TV3, presentat per Ricard Ustrell. Durant la seva intervenció, Pla no va amagar el disgust per l'himne. Amb el seu estil irònic i directe, va descriure la composició com a "patètica" i va expressar que no li agradava gens. La seva opinió, com sol ser habitual, no va deixar indiferent ningú.

En la seva anàlisi, Pla va assenyalar que la peça no tenia la força i el simbolisme que hauria de tenir un himne per a un aniversari tan especial. La seva crítica va generar debat en xarxes socials, amb opinions dividides entre els que compartien el seu punt de vista i els que defensaven l'obra musical.

Albert Pla, molt més que un músic

Albert Pla és una figura molt coneguda i molt influent a l'escena cultural catalana. Nascut a Sabadell el 1966 i és un dels músics més importants de les últimes dècades. Té un estil que barreja ironia, provocació i poesia.

La seva carrera musical va començar als anys 80, i des de llavors ha llançat discos icònics com Ho sento molt i Supone Fonollosa. A més, ha explorat el món del teatre i el cinema, i ha participat en projectes que destaquen per la seva originalitat i la seva capacitat per incomodar els convencionalismes. Al llarg de la seva trajectòria, Pla ha mostrat el seu compromís social i polític, cosa que li ha valgut tant admiradors com detractors.

| TV3, XCatalunya, @rodalies

El llegat del Barça i el seu aniversari

El FC Barcelona, fundat el 1899, ha estat més que un club de futbol. La seva història és entrellaçada amb la identitat cultural i política de Catalunya. Aquest aniversari és un recordatori de la influència que el Barça té no només a l'esport, sinó també a la societat catalana.

A la xarxa social X (antiga Twitter) molts usuaris s'han unit a les paraules d'Albert Pla i han criticat l'himne. No només pel contingut, sinó per la manera d'interpretar-lo el dia de la gala. "No podien haver triat, per gravar-ho, cantants que no tinguessin acent xava? Sentir l'ascut i Barça amb les dues as tòniques, fa malament a les orelles", diu un usuari.