Els Javis i Alaska abandonen Mask Singer: Els noms dels substituts

Antena 3 ha sacsejat completament el jurat del seu exitós programa 'Mask Singer', i la notícia ha deixat els fans completament descol·locats. La nova temporada, que ja està en marxa, arriba carregada de sorpreses tant en les màscares com en l'elenc d'investigadors, que canvia gairebé per complet respecte a edicions anteriors.

L'adeu dels Javis i Alaska

Els canvis més notoris comencen per l'acomiadament de Javier Ambrossi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis. Els populars directors, guionistes i productors havien estat presents des de la primera edició del programa, convertint-se en part essencial de l'ADN del format. A ells s'hi suma també la baixa d'Alaska, una altra de les figures emblemàtiques del jurat.

L'única que repeteix seient és Ana Milán. L'actriu, que va debutar com a investigadora en la temporada anterior, ha aconseguit conquerir l'audiència amb el seu estil desenfadat i el seu bon olfacte per descobrir els famosos ocults sota les màscares. Serà ella qui aporti continuïtat a un panell completament renovat.

Les noves incorporacions: barreja explosiva d'estils

El relleu el prenen tres noms molt coneguts a la televisió espanyola, però que ningú esperava veure junts en un mateix plató. El primer és Juan y Medio, presentador amb una llarga trajectòria a Canal Sur i especialment recordat pels seus programes dirigits a la tercera edat. El seu fitxatge ha estat una de les grans sorpreses, aportant un perfil més amable, humorístic i familiar al programa.

La segona incorporació és Ruth Lorenzo, cantant i exrepresentant d'Espanya a Eurovisió, que també ha brillat com a jurat en altres formats musicals. La seva experiència en escenaris internacionals i el seu olfacte musical prometen donar-li un punt tècnic i passional a l'equip d'investigadors.

I completa el trio de novetats Boris Izaguirre, un rostre polifacètic que combina escriptura, guionisme i televisió. El seu estil exuberant, el seu domini de la paraula i la seva teatralitat natural encaixen a la perfecció amb l'esperit extravagant de 'Mask Singer'. A més, el seu retorn a Atresmedia es produeix després del seu pas per Telecinco, on va participar a 'TardeAR' i altres espais.

On no hi haurà canvis és en la presentació. Arturo Valls, que compagina el programa amb altres projectes com 'That's my jam' a TVE, continuarà sent el mestre de cerimònies. Tot i no tenir contracte exclusiu amb Antena 3, la seva vinculació amb la cadena continua sent sòlida i es manté com un dels pilars fonamentals del format.

Un canvi amb un objectiu molt clar

El nou panell d'investigadors suposa un gir estratègic per part d'Antena 3. Amb aquests canvis, la cadena busca renovar energies, captar noves audiències i recuperar la frescor del format. La barreja de veterania, sensibilitat musical, humor i excentricitat promet una temporada molt imprevisible i divertida. Però el més impactant de tot no és la sortida dels Javis, ni l'arribada de Juan y Medio.

El que ha deixat bocabadats els seguidors és que un dels nous investigadors... prové de Telecinco! Sí, Boris Izaguirre ha fet el salt de cadena després del seu recent pas per ‘TardeAR’, cosa que demostra que ‘Mask Singer’ està disposat a tot per continuar sorprenent. I pel que sembla, ho està aconseguint.