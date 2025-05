L'amenaça de Juan Carlos I: 'He callat...'

En un gir inesperat que ha sacsejat els fonaments de la Casa Reial, el rei emèrit Joan Carles I ha trencat el seu habitual silenci amb una declaració que ressona com una advertència: "He callat molt, pel bé de la institució i d'Espanya, però hi ha coses que no tolero més". Aquestes paraules, pronunciades en privat, però filtrades a la premsa, marquen un punt d'inflexió en l'actitud del monarca retirat, qui sembla decidit a reivindicar la seva autonomia i llegat.

Una tensió que no és nova

Des de la seva abdicació el 2014 i el seu posterior trasllat a Abu Dhabi el 2020, Joan Carles I ha mantingut un perfil baix, evitant declaracions públiques que poguessin afectar la institució monàrquica. No obstant això, recents filtracions indiquen que l'emèrit ha expressat el seu cansament davant el seu entorn proper, manifestant la seva intenció de no tolerar més certes situacions que considera injustes.

Aquestes declaracions coincideixen amb la publicació prevista de les seves memòries a França, on busca oferir la seva pròpia versió dels fets que han marcat la seva vida i regnat.

El monarca diu prou

Aquest canvi d'actitud es produeix en un context de creixent tensió, on el rei emèrit ha decidit emprendre accions legals per defensar el seu honor. La més destacada és la demanda civil contra l'expresident de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, per suposades declaracions injurioses realitzades en mitjans de comunicació.

Revilla, conegut pel seu estil directe, ha acusat públicament Joan Carles I de ser un "evasor fiscal", entre altres afirmacions. L'acte de conciliació celebrat a Santander el passat 16 de maig va concloure sense acord, la qual cosa ha portat l'emèrit a seguir endavant amb la demanda als jutjats de Madrid.

Reaccions dels afectats

La Casa Reial ha optat per mantenir-se al marge d'aquestes accions legals, qualificant-les com una iniciativa personal del rei emèrit. Aquesta postura reflecteix la distància que la institució ha volgut marcar respecte a les decisions de Joan Carles I des de la seva sortida d'Espanya.

Per la seva banda, Miguel Ángel Revilla ha mostrat la seva sorpresa i preocupació davant la demanda, encara que ha reiterat la seva disposició a defensar les seves declaracions als tribunals. En declaracions a mitjans de comunicació, ha afirmat que les seves paraules reflecteixen el sentiment de molts ciutadans i que no té intenció de retractar-se.

Aquest episodi ha revifat el debat sobre la figura del rei emèrit i el seu paper en la història recent d'Espanya. Mentre alguns consideren que Joan Carles I té dret a defensar el seu honor, altres critiquen que les seves accions puguin posar en dubte l'estabilitat de la institució monàrquica.

Publicació de les memòries

En aquest sentit, la publicació de les seves memòries es presenta com una oportunitat perquè l'emèrit exposi la seva versió dels fets i, possiblement, reveli aspectes desconeguts del seu regnat. No obstant això, també existeix el risc que aquestes revelacions generin noves controvèrsies i tensions dins de la Casa Reial.