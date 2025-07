La bomba de Kate Middleton de cara al 2026

La princesa de Gal·les acapara titulars amb una decisió reial inèdita. Kensington Palace ha anunciat que, a partir de 2026, tant Kate Middleton com el príncep Guillem podran atorgar Royal Warrants. Es tracta d'una prerrogativa reservada a molt pocs, completament innovadora per a una princesa de Gal·les i que no s'atorgava des de 1910.

Un rol que realça la seva influència institucional

Des de l'anunci oficial es va confirmar que tots dos assumiran formalment la facultat d'avalar empreses amb aquesta distinció reial. Només el monarca o certs membres designats poden atorgar aquest segell d'excel·lència. Convertir-se en els primers a ostentar aquest rol des de Mary de Teck, àvia de la reina Isabel II, posiciona Kate en un lloc històric.

El “Kate effect” institucionalitzat

L'impacte comercial de Kate va més enllà del seu estil, ja consolidat des del seu vestit blau Issa el 2010. Ara es tradueix en un suport oficial a la indústria britànica. Dissenyadors com Alexander McQueen, Jenny Packham o la joieria Monica Vinader figuren entre les possibles beneficiàries d'aquests reconeixements privilegiats. Serà la primera vegada en més d'un segle que una princesa de Gal·les legitimi productes i serveis amb segell reial.

Experts assenyalen que aquesta iniciativa va més enllà de la moda: representa una forma de cultura diplomàtica suau. La mesura reforça la connexió entre monarquia i comerç, oferint a Kate i Guillem noves eines per projectar valors nacionals i reforçar el seu lideratge davant d'una monarquia en plena transició. A més, arriba en un moment en què tots dos es preparen per assumir responsabilitats més grans al palau.

Camí recorregut

No podem oblidar que 2024-2025 va ser un curs complex per a Kate. Després d'una operació abdominal el gener de 2024 i el seu posterior diagnòstic de càncer, la princesa ha rebut nombrosos elogis per la seva recuperació progressiva. Va viatjar al Royal Marsden al gener, va tornar a aparicions com Wimbledon i Trooping the Colour, i ha mostrat una actitud serena i decidida.

El suport d'experts destaca el seu professionalisme, influència i les apostes institucionals que donen suport al seu futur. Qui segueix l'evolució dels Cambridge, subratlla la seva estratègia de transició, construint un nucli sòlid tant en les seves funcions reials com en la preparació dels seus fills per a una vida pública conscient.

Reforç del seu rol en la monarquia moderna

El títol que Kate ostenta des de 2022 —princesa de Gal·les, així com duquessa de Cornualla, Cambridge i Rothesay— es veurà encara més reforçat amb aquesta nova responsabilitat. S'emmarca en una tendència clara. Kate està prenent decisions amb fermesa, tant per a la seva salut com per a la seva imatge pública, preparant el seu futur paper com a reina consort.

A més del nou privilegi amb els Royal Warrants, s'espera que el juliol vinent obrin el procés de sol·licituds. El seu objectiu serà premiar la qualitat britànica, una acció que podria revitalitzar sectors comercials afectats després del Brexit o la pandèmia. A més, l'equip que formen Kate i Guillem continuarà definint estratègies institucionals, diplomàtiques i culturals.