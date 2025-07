Periodista posa en un compromís el príncep Harry i Meghan Markle: D'on surten els diners

per Duna Costa

Des del seu allunyament de la Corona el 2020 i la seva reubicació a Montecito (Califòrnia), el príncep Harry i Meghan Markle han projectat una imatge d'autonomia econòmica. No obstant això, recentment aquesta narrativa ha estat posada en dubte amb insistència per analistes britànics i mitjans estatunidencs.

Retallades i reestructuració

Fa tot just uns dies, el programa Royal Exclusive va entrevistar la periodista Esther Okraku, que va qüestionar directament la veracitat del discurs d'independència dels ducs de Sussex. Segons Okraku, la parella no hauria generat “de cap manera” la fortuna amb què acrediten gestionar la seva acomodada vida. Les comparacions amb el seu germà, el príncep Guillem —que publica els seus ingressos del Ducat de Cornualla i les seves tributacions— han encès encara més el debat.

Fonts de Page Six han apuntat a una reducció significativa de personal com a resposta a dificultats econòmiques. Es reporta que van acomiadar bona part de l'equip de comunicació als EUA, externalitzant ara aquests rols per retallar costos. Especialistes afirmen amb cruesa: “No és estratègia, és supervivència… Califòrnia no accepta corones a crèdit”

| Lecturas, XCatalunya

Aquestes notícies coincideixen amb la proximitat al final del lucratiu contracte de 100 milions de dòlars que van signar amb Netflix el 2020. Segons AS US, la seva principal font d'ingressos ha depès d'aquesta aliança i de l'acord amb Spotify, per la qual cosa la proximitat de la seva conclusió genera incertesa.

Inconsistències a la fundació Archewell

Més enllà dels seus projectes mediàtics, la fundació Archewell afronta els seus propis reptes. El juny de 2024, el fiscal general de Califòrnia va incloure l'ONG en una llista de morosos per retards administratius, tot i que els seus responsables van justificar aquests problemes com a simples “errors d'enviament” del xec. A més, tot i que el 2023 va recaptar 5,7 milions de dòlars, només va destinar 1,3 milions a causes benèfiques, fet que ha aixecat suspicàcies.

Des de la seva sortida oficial el gener de 2020 —el conegut Megxit— Harry i Meghan van deixar de rebre fons del Ducat de Cornualla i de la Subvenció Sobirana, que cobrien les seves activitats reials. Aquest pas va enderrocar el model tradicional de finançament reial, recolzant-se des de llavors en contractes privats i la seva marca “Sussex Royal”

| E-Noticies, XCatalunya

El “Megxit” i el camí cap a la independència

El contrast és evident: mentre Guillem publica obertament els seus comptes i tributa sobre la seva fortuna reial, Harry i Meghan opten per la discreció. Els seus interlocutors afirmen que aquesta opacitat fomenta sospites sobre la seva veritable capacitat productiva. Alhora, les decisions recents —com les retallades de plantilla— s'interpreten més com una necessitat que com una estratègia de sostenibilitat.

Per dissipar dubtes, els analistes suggereixen una major transparència comptable, especialment sobre les fonts d'ingressos, i la publicació anual d'estats financers de les seves fundacions i projectes. A més, aconsellen que Harry i Meghan informin el públic sobre els nous convenis mediàtics que signin un cop concloguin els seus contractes actius amb Netflix i Spotify.

Un cop extingits els contractes clau per a la seva autosuficiència, aquesta pot córrer riscos de fracàs. Mentre els ducs continuen desplegant la seva narrativa de llibertat financera, creix l'escrutini sobre com financen el seu estil de vida. L'alt nivell de vida, els viatges i l'equip de treball pesen més a mesura que passen els mesos sense un gran contracte en vigor