Pipi Estrada la fa grossa contra Lamine Yamal i el pare del jugador trenca el seu silenci

El 18è aniversari de Lamine Yamal, celebrat el passat diumenge 13 de juliol en una luxosa mansió d'Olivella amb temàtica de “mafiós”, havia de ser una nit inoblidable. Amb més de 200 convidats, entre ells companys del FC Barcelona, influencers i artistes, el que havia de ser una gran celebració s'ha convertit en un focus mediàtic i s'ha iniciat un debat.

La festa que va desfermar la polèmica

El jove jugador blaugrana va organitzar una festa d'altura, amb discursos a la mansió i sopar familiar al restaurant La Cúpula del Garraf. El desenllaç més polèmic va arribar quan es va conèixer la presència contractada de persones amb nanisme com a animació de l'esdeveniment. La Associació ADEE va denunciar que això vulnera la dignitat del col·lectiu, en constituir “espectacles que ridiculitzen persones amb discapacitat”.

El Ministeri de Drets Socials va sol·licitar a la Fiscalia, al Defensor del Poble i a l'Oficina de Delictes d'Odi obrir una investigació. S'analitza si es va incomplir la llei vigent, que prohibeix aquest tipus d'actuacions. En cas de confirmar-se, les sancions podrien superar els 600.000 € i fins i tot arribar al milió.

Pipi Estrada alerta del perill reputacional

Al programa Ahora Sonsoles d'Antena 3, Pipi Estrada va revelar que “al Barça estan molt preocupats” per l'impacte d'aquesta polèmica. Segons va poder consultar en l'entorn proper del club, aquest tipus d'accions “van en direcció contrària” a la imatge del club. El col·laborador va establir un contrast amb altres joves futbolistes del Real Madrid, assenyalant que celebracions així “no serien permeses” per Florentino Pérez.

Estrada va comparar implícitament el jugador amb el fitxatge merengue Franco Mastantuono, de 18 anys, per subratllar que al Barça existeix inquietud per aquestes conductes. “Li haurien d'agafar la cúpula del club i dir-li: 'Vas en direcció contrària'”, va sentenciar el periodista.

Reacció de l'entorn familiar

Des del dinar familiar a La Cúpula del Garraf, el pare Lamine va qualificar l'esdeveniment com “una festa familiar” i va assegurar que s'ho van passar “molt bé”. Va ser un intent de restar gravetat a l'assumpte, centrant l'atenció en l'ambient íntim i no professional que va envoltar la celebració.

Per la seva banda, Mounir Nasraoui, pare del futbolista, va ser interceptat al carrer per la reportera Andrea Suñé. Va contestar amb brevetat, afirmant que la festa va anar “molt bé” i que “ja se sap el que hi va haver”, sense afegir detalls. Sobre la denúncia d'ADEE, va dir secament: “No sé” The Sun.

Investigació legal i repercussió internacional

La polèmica ha traspassat fronteres, arribant a titulars en mitjans britànics que qualifiquen l'esdeveniment com “extravagant” a causa de drons, jocs de màfia i el debat central sobre el nanisme. Des d'EFE, Jesús Martín, director general de Discapacitat, va advertir que “la llei és per a tothom” i va expressar la seva preocupació per la impunitat dels poderosos.

Una font d'ADEE, Carolina Puente, va declarar que aquest tipus de pràctiques reforcen estereotips i afecten enormement el col·lectiu, especialment quan involucren figures públiques.

Resposta de l'entorn de Lamine Yamal

A Instagram, que compta amb 36 milions de seguidors, el jugador va publicar un vídeo d'un minut de la celebració amb el missatge “Només un minut, gaudeix-lo”. Al clip hi apareixen artistes com Bad Gyal, Quevedo i Gavi; també els companys del Barça i escenari de jocs de casino.

Veurem si la denúncia presentada per l'Associació, a la qual s'unirà, a priori, la Fiscalia, té recorregut legal i com acaba aquesta polèmica.