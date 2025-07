Gloria Camila passa a l'atac: Així respon a la germana de Michu

per Duna Costa

El que va començar com una successió de missatges d'afecte després de la tràgica mort de Michu el 7 de juliol de 2025, ha derivat en una tensió insospitada. La germana de la difunta, Tamara, va sorprendre amb dures crítiques públiques contra Gloria Camila, tia de la petita Rocío, per una suposada manca d'implicació. Ara, Gloria Camila trenca el seu silenci des d'un plató televisiu per tornar el cop amb arguments clars i emocions contingudes.

Confrontacions públiques

En la seva aparició a ‘Fiesta’ aquest 14 de juliol, Gloria Camila va reaparèixer visiblement afectada, defensant que el seu vincle amb Michu havia estat real i proper. Va assegurar que, només dos dies abans de la defunció, havien parlat i quedat per dinar, intercanviant mostres d'afecte: “Ens dèiem ‘t'estimo’, era una cosa increïble”.

Va negar de manera rotunda l'acusació de Tamara: “És tot mentida, estic al·lucinant”. Va subratllar que manté contacte diari amb la nena i que ha trucat fins i tot a Inma, la mare de Michu, per expressar el seu suport. “No és ni el moment per això”, va assenyalar, lamentant que Tamara optés per confrontar públicament durant un dol tan recent.

| XCatalunya, Michu

Tamara, segons ha relatat a ‘TardeAR’, acusa Gloria Camila de no haver-se ocupat de la seva neboda després de la pèrdua de Michu: “Fa quatre dies que no sap com està Rocío”. La polèmica també toca un suposat document testamentari en què Michu manifestaria la seva voluntat que la nena quedés a l'empara del seu pare, José Ortega Cano. Tamara i la mare de Michu volen fer-se'n càrrec, tot i que aquest punt encara no ha estat confirmat oficialment.

Custòdia en l'aire

Aquest enfrontament públic no és només un intercanvi de paraules. Hi ha a l'horitzó un procés legal: la custòdia de Rocío, de vuit anys, està en l'aire. Gloria Camila ha deixat clar que “això ho decidirà un jutge i la Fiscalia de Menors”. Mentrestant, les declaracions creuades continuen als mitjans i xarxes, fent que la tensió creixi malgrat el recent comiat.

Enmig de la polèmica, Gloria Camila ha posat el focus en la salut emocional de la petita. Va recordar la seva pròpia infància després de perdre Rocío Jurado molt jove i va expressar la seva por que la nena pateixi el mateix.

| Canva Pro, XCatalunya, Michu

Va reiterar el seu compromís: “L'únic que ens importa és el benestar d'ella”. I també va agrair el suport del seu entorn, destacant la lleialtat del seu nebot José Fernando i de la seva cosina Rocío Flores, que van acompanyar en silenci al funeral.

L'enuig de Gloria Camila

Per ara, Gloria Camila diu no voler entrar en una “guerra” pública. Tanmateix, el seu enuig és real. “Estic emprenyada… dona lliçons qui menys n'hauria de donar”, ha afirmat. Després de la mort de Michu, el dol ha estat marcat per l'afecte i la confiança que Gloria Camila i la difunta compartien.

Però les acusacions públiques de Tamara han obert una esquerda que només la justícia podrà tancar. Fins aleshores, el veritable focus ha de ser en Rocío, el futur emocional i legal de la qual penja d'un fil.