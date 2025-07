Cop dur del príncep Guillem al seu germà Harry

En l'últim episodi de tensió reial, el príncep Guillem ha pres una mesura definitiva que deixa molt clar el seu posicionament: els fills del príncep Harry, Archie i Lilibet, queden exclosos del nucli representatiu de la monarquia britànica quan ell pugi al tron.

Aquesta decisió, avançada per una exclusiva de Catalunya Diari, arriba en un moment en què la relació entre els germans torna a evidenciar-se com a freda, distant i sense perspectives de reconciliació.

La decisió concreta i les seves implicacions

L'exclusió d'Archie i Lilibet respon a la voluntat de Guillem de mantenir una estructura de la reialesa més reduïda i centrada en la seva família immediata: la Kate, els seus fills i ell mateix. No obstant això, darrere d'aquesta aparent gestió institucional, es percep un corrent de revenja o càstig subtil, després d'anys de desacords públics, especialment després del polèmic “Megxit” i les nombroses entrevistes d'en Harry.

Aquest moviment no només afecta els fills d'en Harry, sinó que reforça la idea que el príncep Guillem ja està delineant com serà el seu futur regnat, limitant l'exposició mediàtica i el pes simbòlic dels Sussex a la Corona britànica.

La reacció de l'entorn reial

Experts consultats per mitjans com Fox News i The Sun interpreten aquesta decisió com una continuació de l'estratègia silenciosa de William, que ja havia optat per no respondre públicament a les constants crides a la reconciliació —fins i tot després de les paraules d'en Harry a la BBC, on manifestava el seu desig d'acostament.

Un proper al príncep va confirmar a The Sunday Times que en Guillem ha aconseguit transformar una profunda ràbia en “indiferència saludable”: ja no el consumeix la ferida, ni fa pronunciaments sobre l'allunyament familiar. Així, la seva actitud es percep com a madura, responsable i enfocada en el seu propi nucli proper.

La ferida oberta: un context prolongat

L'allunyament reial va començar a fer-se públic el 2020, després de la sortida d'en Harry i la Meghan de les seves funcions oficials. Des de llavors, les tensions han escalat amb l'entrevista de l'Oprah, la sèrie documental de Netflix i la publicació del llibre “Spare”, en què en Harry va relatar un episodi violent amb en Guillem el 2019.

La relació entre tots dos s'ha vist marcada per episodis de manca de comunicació i profundes desconfiances. Experts en la reialesa destaquen que l'actitud silenciosa d'en Guillem converteix qualsevol diàleg en una àrida “paret de gel”.

Família i futur

Guillem encarna un model modern de la monarquia: proper, conscient i enfocat en fites concretes com la sostenibilitat, la salut mental i la unitat nacional. En deixar fora els fills del seu germà, blinda el seu llegat davant possibles controvèrsies durant el seu regnat, buscant projectar una imatge clara i sòlida davant un públic cada cop més exigent i crític.

Mentrestant, en Harry continua a Califòrnia amb la seva família, centrat en projectes personals i humanitaris, mantenint intactes les seves crítiques cap a la Corona, el tracte a la Meghan i la manca de diàleg per part del seu pare i el seu germà.

Reconciliació possible o llegat fragmentat?

Aquesta nova mesura reforça la tesi que l'allunyament és més que una separació física: és una fractura creixent que forma part del projecte successori de Guillem. La pregunta que queda a l'aire és si, a canvi, en Harry mostrarà algun gest de penediment o disculpa pública, reclamat per diversos experts com a condició indispensable per trencar el gel.

En resum: el príncep Guillem ha fet un pas ferm cap a la clarificació del seu llegat monàrquic, amb una decisió que marca distàncies i límits. Mentrestant, el futur familiar dels Sussex segueix el seu camí paral·lel, marcat per projectes propis i una tensió encara vigent.