Un pèl al menjar delata la gran mentida de 'Joc de Cartes': Marc Ribas també ho veu

Segon capítol de la temporada de ‘Joc de Cartes’. Després de descobrir les millors postres del Vallès avui tocava competir per ser el restaurant amb el millor plat tradicional de la circumscripció de Lleida. Al principi del programa ja s’ha anunciat que aquest format es repetiria a Barcelona, Tarragona i Girona durant el que resta de temporada.

El concurs ha estat molt igualat i les xarxes, una vegada més, s’han omplert de comentaris. Qui més han rebut han estat el Jordi i la Susanna, dos dels concursants. El Jordi és el propietari del restaurant Colibrí, d’Alcarràs.

Acaba d’obrir i ell mateix no s’ha cansat de repetir el seu passat, que ha provocat moltes indirectes del Marc Ribas. Les xarxes socials no han tingut pietat ja que han considerat que les seves històries acabaven cansant. El seu restaurant ha estat un dels més criticats pels seus rivals i fins i tot li han retret que a vegades ha tingut una actitud agressiva.

La Susanna també rep i a més l'enganxen en una mentida

Tampoc s’ha salvat la Susanna, del restaurant la Sènia. Els seus canvis d’humor – ella ha dit que és una Persona Altament Sensible (PAS) i ha provocat un comentari ‘cuñado’ d’en Jordi – també han estat molt comentats a xarxes. No ha tret mala puntuació i aquesta hagués estat més alta si no fos perquè el Jordi l’ha puntuat baix i, especialment, per un intent d’engany.

| TV3

Ha fet creure que el plat estrella del restaurant, la galta de porc amb mel i romaní, l’havia cuinat ella. La veritat era que qui l’ha cuinat és la seva mare. El Marc Ribas l’ha enganxat ràpidament però una prova ha estat definitiva. Ha aparegut un pèl curt al menjar, que es corresponia a la mare de la Susanna. No calia més investigació. Això sí, a diferència d'altres enganys a anteriors programes, el Marc ha decidit no penalitzar-la gaire.

Guanya el Bar Lídia i la seva cua de vedella ja s'ha fet coneguda

Després de la puntuació dels concursants, la Cristina, del restaurant Ideal encapçalava la classificació amb un 6.2, seguida de la Susanna amb un 5’9 de l’Isidre del Bar Lídia amb un 5’8. El cuer era el Jordi amb un 5’7. El Marc ho decidia tot, tenint en compte el resultat tan ajustat. El presentador ho tenia clar i ha donat la millor nota – i amb diferència – al bar de l’Isidre.

| TV3

Una proposta tradicional però molt ben executada pel propi Isidre, que a més de propietari n’és el cuiner. Així ho ha reconegut el Marc també amb el plat estrella: la cua de vedella. Feta com la tradició mana. I així ha rematat la victòria el Bar Lídia. Recomanable per tots aquells que s’acostin a la terra ferma.

Marc Ribas, garantia de bona audiència

Marc Ribas és un dels xefs i presentadors més reconeguts de Catalunya, conegut tant per la seva passió culinària com pel seu carisma davant les càmeres. La seva trajectòria professional està marcada per un profund respecte pel producte de proximitat i per la seva capacitat de fusionar tradició i modernitat a la cuina.

Nascut a Manresa, Ribas es va formar com a cuiner amb una base sòlida en la gastronomia catalana i mediterrània, sempre buscant innovar sense perdre l’essència dels sabors autèntics. A més de liderar les cuines de restaurants de prestigi, Marc Ribas és propietari de dos establiments destacats: La Taverna del Ciri, situada a Terrassa, i L’Ermita, a Sant Salvador de Guardiola.

Aquests espais són un reflex de la seva visió gastronòmica: plats senzills però plens de matisos, elaborats amb productes locals i de temporada.

La seva popularitat va augmentar considerablement gràcies a la seva participació a TV3, on ha estat la cara visible de programes com Cuines i Joc de Cartes. A Cuines, Ribas demostra les seves habilitats culinàries amb receptes assequibles i saboroses que conviden el públic a explorar nous ingredients i tècniques. D’altra banda, Joc de Cartes li ha permès explorar la gastronomia de tot el territori català, posant en valor la diversitat culinària i els professionals que hi ha darrere de cada establiment.