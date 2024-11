Belén Rodríguez s'aparta de la TV per greu malaltia: 'La meva família...'

Les males notícies poques vegades arriben soles i Belén Rodríguez ho sap bé. Després d'enfrontar-se fa uns anys a la devastadora pèrdua del seu germà Pedro, que va morir sobtadament als 43 anys, la col·laboradora de televisió torna a enfrontar-se a una dura batalla. En aquesta ocasió, la seva lluita és contra una malaltia que ha sacsejat completament la seva vida i l'ha obligat a abandonar temporalment els platós de televisió.

Recentment, Belén Rodríguez va revelar en una entrevista exclusiva amb SETMANA que li han diagnosticat un tumor a la gola. Aquest nou desafiament arriba en un moment inesperat, però la periodista, coneguda per la seva enteresa i valentia, assegura que està preparada per fer baralla. "Deixo la tele. M'esperen uns mesos molt durs, però faré el que humanament estigui a la meva mà", va confessar amb determinació.

El tumor a la gola, com ha explicat la mateixa Betlem, és una malaltia que s'origina als teixits d'aquesta regió i pot presentar diverses causes. Entre elles, el consum perllongat de tabac o alcohol, així com factors genètics o ambientals. En el cas de Betlem, el diagnòstic es va produir després de diversos mesos de dolors que la van portar a buscar respostes mèdiques. Aquest tipus de tumors poden afectar la veu i la capacitat per empassar, cosa que requereix un tractament acurat i sovint perllongat.

| Telecinco

Altres moments tràgics recents

Belén Rodríguez no és aliena als cops de la vida. En els últims anys, ha hagut de bregar amb la mort de la seva mare, coneguda com a 'Doña Adelaida', una periodista molt respectada, i també del seu pare. Però la pèrdua que més va marcar la vida va ser la del seu germà Pere. "El meu germà era el meu bessó, la meva altra meitat, tota la meva vida. Era un àngel que va deixar un forat impossible d'omplir", va declarar Belén, visiblement afectada.

A més dels durs cops familiars, Belén va haver de sobreposar-se a la pèrdua de María Teresa Campos, a qui considerava com una segona mare. Tots aquests esdeveniments han forjat el caràcter d'una dona que malgrat les adversitats sempre ha demostrat una actitud combativa. "Hem patit molt com a família, però seguim endavant", va comentar amb sinceritat.

A l'entrevista, Belén també va voler destacar el suport incondicional del seu cercle més proper. Amics, col·legues i familiars ja s'han bolcat per acompanyar-la en aquest camí difícil. "La meva família ha estat el meu pilar sempre, i sé que estaran al meu costat en aquesta lluita", va afirmar. Encara que admet que la por sempre és present, el seu objectiu és mantenir la serenitat i enfrontar-se a aquesta malaltia amb valentia.

Belén Rodríguez ha deixat clar que no vol convertir aquest diagnòstic en un drama. "Això ho vull normalitzar. És un moment complicat, però no vull que sigui una cosa que em defineixi", va assegurar. Tot i la incertesa, la periodista ha decidit explicar la seva història per inspirar altres que puguin estar enfrontant-se a situacions similars. Sens dubte, la seva valentia i transparència són un exemple de fortalesa en temps difícils.