Marc Ribas remata la segona pitjor concursant de Joc de Cartes: 'Aquell dia...'

per Sergi Guillén

Marc Ribas és una de les cares més conegudes de la televisió catalana. El xef s'ha guanyat un lloc destacat com a conductor del programa gastronòmic 'Joc de Cartes', emès a TV3. Aquest espai cerca trobar els millors restaurants de diferents zones de Catalunya, generant intensos debats entre els participants i els espectadors.

Des del començament, el programa ha estat conegut per les seves avaluacions exigents i honestes. Ribas no té objeccions a assenyalar errors i elogiar el que és destacable. Això ho converteix en un jutge temut però respectat pels restauradors que hi participen.

Cada episodi és una barreja d'emocions, plats únics i una competència que mai no deixa indiferent. A la nova temporada, 'Joc de Cartes' ha arrencat amb polèmica.

Al seu primer capítol, Ribas va protagonitzar un enfrontament amb un dels restaurants concursants, deixant frases que marcaran l'edició. Una d'elles: "Aquell dia ens podríem haver intoxicat", adreçada a La Taverna, el local pitjor valorat de l'episodi.

Una avaluació implacable

El primer episodi de la temporada es va centrar a buscar les millors postres del Vallès. Quatre restaurants es disputaven el títol, però La Taverna de Bigues i Riells es va convertir en la gran perdedora.

El responsable, Lydia, va rebre dures crítiques per la qualitat del menjar i la higiene de l'establiment. Ribas no va amagar el seu disgust durant el programa, destacant problemes greus als plats servits.

| @Som3Cat

"Un dàtil fermentat i sardines en mal estat… Això ens podria haver fet mal", va declarar indignat. Els concursants també es van sumar a les crítiques, atorgant al restaurant una puntuació de 3,3, la segona més baixa a la història del programa.

Dubtes sobre els ingredients

Un dels moments més tensos de l'episodi va passar amb les costelles que la Lydia va servir. Tot i que van rebre elogis pel seu sabor, Marc Ribas va qüestionar la seva procedència.

Segons el xef, el color rosat de la carn suggeria un producte precuinat de "cinquena gamma". Això va generar una controvèrsia, ja que aquest tipus de productes són considerats una solució fàcil per a restaurants sense experiència culinària.

"Estaven molt ben fetes, però no quadrava que fossin cuinades al restaurant", va apuntar Ribas. El dubte sobre les costelles va subratllar la manca d'autenticitat que el xef va criticar al local.

L'impacte de les males decisions

Marc Ribas va reflexionar sobre el perill de dependre de productes industrialitzats en un sector tan competitiu com la restauració. "Aquesta pràctica permet omplir restaurants amb gent sense formació", ha comentat, assenyalant que això afecta negativament la qualitat i la reputació del sector.

El cas de La Taverna és un recordatori de com n'és d'exigent el món culinari. A 'Joc de Cartes', cada error té conseqüències, i en aquest episodi va quedar clar que Marc Ribas no perdona errors greus.

La seva avaluació no només va deixar Lydia amb la segona pitjor nota de la història del programa. Sinó que va posar en evidència les mancances d'un negoci que haurà de millorar radicalment per recuperar el prestigi.