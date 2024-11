'Com si fos ahir' del 28 de novembre: La Gemma reacciona i pren una decisió

Angoixa i incertesa. Així és com es podria definir l’estat anímic de molts personatges de ‘Com si fos ahir’. La Noe i el Miquel perquè la Mari Carmen, mare de la Noe, està en coma després de ser atacada per l’Ismael, que havia entrat a robar a ‘La Iaia’, el bar de la Marta. Uns sentiments que també sent l’Ismael. En part perquè està penedit pel què va fer – ell no volia fer mal a la Mari Carmen – i en part perquè té por que els Mossos resolguin el cas i acabi detingut.

També ho senten el Toni i la Gemma però per motius diferents. De fet serà una de les trames del capítol del dijous. Des de que el Toni va deixar enrere la Gemma durant l’incendi, ella li ha perdut tota la confiança. La relació està trencada. Temps enrere van parlar sobre l’opció de fer una teràpia de parella. Una opció que ara tornen a considerar.

El Toni critica la Gemma perquè encara no ha fet cap pas més respecte del tema de la teràpia de parella. La dona afluixa i li promet que demanarà hora. De fet parla amb la Cèlia per si coneix algú que s’hi dediqui i tingui experiència en el tema.

El Joel a punt de fer 16 anys

Un altre personatge que viu moments complicats és el Joel. Aviat és l'aniversari del Joel, farà 16 anys, però el noi està trist i no vol regals. Malgrat que ho argumenta dient al Salva i a la Marta que no cal, que ja s’han gastat molts diners en ell, la realitat és que tot el que ha passat l’afecta molt. Especialment la darrera pallissa del seu pare – que encara segueix en recerca i captura – a la seva mare.

L'Ismael entre l'espasa i la paret

Per altra banda, l'Ismael s'angoixa quan veu la Marta a La Iaia parlant amb la policia. La Marta li diu que estan parlant amb els veïns per si van veure alguna cosa. Recordem que els Mossos han agafat empremtes de la caixa on hi havia els diners i si acabessin sospitant de l’Ismael ho tindrien ben fàcil per demostrar que ell, com a mínim, va tenir contacte amb la caixa. I li seria molt difícil trobar una excusa.

La Lídia s'aprofita de la Gina

Finalment, qui ha passat per moment d’angoixa i, de ben segur, en passarà durant les properes setmanes és la Gina. Un cop morta la tieta Matilde, el problema el té amb la Lídia, que li vol mal. La Gina no se n’adona però la seva cosina té un pla i és molt possible que li acabi fent mal. Per ara ja li està traient diners.

La Gina troba desorbitat el pressupost que ha fet la Lídia per a la reforma de l'edifici de Vic. A més la Lídia aprofita per tirar-li en cara que l’edifici li ha sortit de franc. A la nit, la Lídia torna a demanar de quedar-se a dormir. Més problemes

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 28 de novembre de 2024?

El capítol començarà a les quatre i vuit minuts i durarà gairebé quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.