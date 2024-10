Aliança Catalana entraria amb força a Manresa segons una enquesta: Opcions de guanyar

Manresa, una de les ciutats més importants de la Catalunya Central, es prepara per a unes eleccions municipals el 2027 que podrien alterar l'equilibri polític local. Segons una enquesta recent, Aliança Catalana (AC) podria irrompre amb força al consistori. L'enquesta, duta a terme amb un total de 102 respostes, mostra un panorama polític fragmentat, però favorable a l'entrada d'AC amb un nombre elevat de regidors.

Resultats de l'enquesta: Aliança Catalana i un possible canvi a l'Alcaldia

L'enquesta realitzada pel sociòleg @Sergi288 mostra que Aliança Catalana obtindria un 18,1% dels vots, cosa que es traduiria en 6 regidors a l'Ajuntament de Manresa. Això col·loca AC en una posició molt similar a Junts, que amb un 18,6% també obtindria 6 escons. El partit més votat, segons aquesta enquesta, seria Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb un 20,2% i 7 regidors, mentre que el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) aconseguiria un 9,9%, aconseguint 3 regidors.

Altres partits com Fem Manresa (FEM M), Ara Pacte Local (ARA PL), Front Nacional de Catalunya (FNC) també tindrien representació, encara que amb menys escons. FNC, en concret, podria obtenir un regidor –ara en té 2- amb el 5,7% dels vots, sumant un escó més als obtinguts per Junts i AC, cosa que permetria una possible majoria conjunta de 13 regidors, suficients per formar govern.

Partit Popular (PP), Manresa en Comú Podem (MECP) i VOX se'n quedarien fora.

Comparació amb els resultats de les eleccions municipals del 2023

En comparació dels resultats de les eleccions municipals del 2023, els números reflecteixen un canvi significatiu en el panorama polític de Manresa. En aquella ocasió, ERC també va ser la força més votada, amb un 23,7% dels vots i 7 regidors, consolidant el seu lideratge. L'actual alcalde Marc Aloy aguantaria força bé i encara que perdria uns 3 punts, conservaria el mateix nombre de regidors. I el que és més important, guanyar les eleccions, cosa que podria valer l'alcaldia si altres partits no es posen d'acord. Tenint en compte el mal moment que passen les sigles ERC i la complicada situació de Manresa, el càstig que li donarien els ciutadans no seria gaire elevat. Junts també perdria suports ja que el 2023 va aconseguir obtenir 6 regidors amb un 20% dels vots.

D'altra banda, el PSC va obtenir el 2023 un 14,3% dels vots i 4 regidors, cosa que va representar una força important dins del consistori. En canvi, a l'enquesta actual, el PSC apareix amb una intenció de vot menor, del 9,9%, i una reducció en el nombre de regidors, passant de 4 a 3.

Aliança Catalana, amb un 18,1% en aquesta enquesta, es podria consolidar com una nova força rellevant a Manresa, aprofitant el desgast de partits tradicionals com el PSC i el mateix Junts, que veuria reduir-ne la representació. El sorgiment d'Aliança Catalana a nivell local és un exemple més de com els moviments polítics alternatius estan guanyant terreny en municipis on, tradicionalment, els partits de sempre havien dominat l'escena política. Aliança Catalana ja va obtenir gairebé un 10% a les passades eleccions al Parlament de Catalunya.

El Front Nacional de Catalunya, que va entrar el 2023 amb dos regidors, perdria suports a favor del vot útil a Aliança Catalana. Podria una candidatura unitària de tots dos partits aconseguir la victòria?

Opció de majoria per a Junts, Aliança Catalana i FNC

Una de les dades més interessants que es desprèn de l'enquesta és la possibilitat que Junts, Aliança Catalana i FNC formin una majoria conjunta. Amb 13 regidors en total, aquests tres partits podrien unir forces per governar Manresa, fet que suposaria un canvi dràstic respecte a la configuració actual. S'atrevirà Junts a pactar amb forces nacionalistes? O s'imposarà el seu wokisme habitual?