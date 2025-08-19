Roberto Leal es planta a 'Pasapalabra', assenyala la Rosa i afirma: 'És una...'

Durant l'última emissió de Pasapalabra, Roberto Leal va tenir reticències a l'hora d'aturar el ritme del concurs per assenyalar directament la Rosa, una de les seves dues actuals concursants. “És una bogeria”, va assegurar sense embuts el presentador de televisió.
Aquest famós format d'Antena 3 va viure aquest dilluns, 18 d'agost, un gran moment històric. Esdeveniment que es va produir després que l'enfrontament de la Rosa i el Manu hagi assolit una nova fita que no es veia des de l'etapa de Rafa Castaño.
I és que el pot va arribar als dos milions d'euros, exactament 2.002.000, cosa que va deixar sorpresos tots els presents. Fins i tot Roberto Leal, qui, en anunciar la quantitat, no va poder evitar entrebancar-se i exclamar: “És una bogeria! Em costa feina pronunciar-ho”.
Roberto Leal fa una pregunta inesperada a la Rosa relacionada amb el gran pot de Pasapalabra
Al començament del programa, i després de donar la benvinguda a la Melani, Roberto Leal es va adreçar a Miquel Fernández, qui no va poder evitar reaccionar al premi impressionant de Pasapalabra.
“Com a convidat, quan un veu un pot com aquest… S'està acostant al que va endur-se el Rafa”, li va comentar el presentador de televisió. “És una cosa inabastable”, va respondre l'actor amb humor.
Roberto Leal també va compartir el seu astorament amb tots els espectadors. “A partir de dos milions, em perdo, de fet, no sabia ni llegir aquest número tan llarg”, va confessar el presentador de Pasapalabra entre rialles mentre mirava la xifra a la pantalla.
A més, abans de començar amb els desafiaments de la tarda, el presentador va voler posar a prova la memòria de la Rosa. Tant és així que li va preguntar si recordava per on anava el pot quan es va incorporar a Pasapalabra.
“Crec que per 800.000 o una cosa així. Saps de quin color és la xifra? Rosa, així que…”, va bromejar la gallega. La seva contrincant va tancar amb humor l'intercanvi: “Doncs jo ho veig més Manu…”
Segons després, el focus es va posar en el Manu, concursant que ja suma 318 entregues dins d'aquest conegut format d'Antena 3, temps en què ha aconseguit acumular 198.600 euros. Un èxit que Roberto Leal va voler recordar davant dels espectadors: “Anem a recordar-ho perquè no podem oblidar que tu vas arribar aquí amb 100.000 euros de pot”
De fet, el mateix participant madrileny no va poder amagar la seva sorpresa en recordar tots els diners que ha aconseguit acumular i tot el que encara queda en joc. “Mai vaig pensar que veuria aquests diners en aquest plató, no pensava que podria aguantar tant. És preciós”, va assegurar la contrincant de la Rosa.
Després d'intercanviar unes paraules amb el Manu, Roberto Leal va donar la benvinguda a l'actor Eduardo Rosa. Moment que va aprofitar per llançar-li una pregunta directa relacionada amb el gran pot de Pasapalabra.
“Anem a imaginar-nos que et cauen 2.002.000 euros: On aniries?”, li va plantejar el presentador. “Aniria a Menorca i em compraria una casa. M'encantaria tenir-ne una allà, vindries a visitar-me?”, va contestar ràpidament el convidat.