'Pasapalabra' admet, sense adonar-se'n, la notícia més controvertida de Rafa Castaño

Durant una de les seves últimes emissions, Pasapalabra ha confirmat sense voler una notícia inesperada i controvertida sobre un dels seus grans concursants, Rafa Castaño. I és que, segons ha quedat al descobert, el jove està a punt de perdre el rècord que va aconseguir durant el seu pas pel programa.
Aquest famós concurs d'Antena 3 és un dels formats de televisió més longeus que actualment s'emeten al nostre país. A més, i gràcies al seu gran atractiu, s'ha convertit en l'indiscutible líder d'audiència en la seva franja.
La dinàmica de Pasapalabra és senzilla: els concursants han de respondre correctament a totes les preguntes del seu Rosco. Tanmateix, el que realment és complicat és endur-se el seu gran pot, ja que és una tasca que exigeix precisió, rapidesa i concentració.
Però si cap dels dos participants aconsegueix encertar totes les lletres, s'afegeixen 6.000 euros més al pot del format. Una dinàmica que li assegura una bona dosi de tensió i expectació als espectadors.
Tant és així que per als fans de Pasapalabra és difícil oblidar duels tan èpics com el d'Óscar i Moisès, el de Rafa Castaño i Orestes o el de Manu i Rosa.
Tanmateix, ara tot apunta que Rafa Castaño, un dels concursants més estimats de Pasapalabra, està a punt de perdre el seu tron. I tot per culpa de la darrera gran gesta que estan a punt d'aconseguir els seus dos actuals participants.
Rafa Castaño rep una mala notícia per part de l'equip de Pasapalabra
Va ser el passat 16 de març de 2023 quan Rafa Castaño va aconseguir fer història dins de Pasapalabra. Aquell dia, el sevillà va aconseguir proclamar-se guanyador del concurs, després de completar les 25 paraules del seu Rosco en un sol torn.
Tanmateix, aquest no va ser el seu únic èxit. I és que, a més, el jove va aconseguir endur-se 2.272.000 euros, el pot més alt que s'ha lliurat al llarg de la seva història. Un rècord que ara està a punt de perdre per culpa de l'interminable enfrontament de Manu i Rosa.
La primera aparició de Manu Pascual a Pasapalabra va ser el 16 de maig de 2024, just després que Óscar Díaz s'endugués el pot. Des de llavors, el jove acumula 320 programes i un pot proper als 200.000 euros.
Més tard arribaria Rosa, el 19 de novembre de l'any passat, després de superar la temuda prova de la Cadira Blava. A partir d'aquell moment, la gallega ha participat en 190 programes i ha acumulat un pot personal de 90.000 euros.
Durant aquests enfrontaments, tant Rosa com Manu han deixat més que clar que no tenen cap intenció d'abandonar el seu lloc a Pasapalabra. Una decisió que està a punt de prendre-li a Rafa Castaño el seu rècord personal.
El passat 14 d'agost, els errors de Rosa al Rosco van deixar el triomf en safata de plata per a Manu, que va aconseguir 21 encerts. Tanmateix, el jove madrileny no va poder completar la prova.
En aquell moment, i després de proclamar Manu com a guanyador d'aquest cara a cara, Roberto Leal va fer un anunci inesperat. Moment en què va deixar al descobert que la gesta de Rafa Castaño està a punt de ser superada:
"Fins aquí, Manu guanya el programa. 1.200 euros per a ell, Rosa haurà de passar per la cadira blava i el pot. Mare meva! Ara sí, oficialment superem els 2 milions, 2.002.000 euros".
I és que, si cap dels dos aconsegueix en les pròximes dues setmanes completar el seu Rosco, el pot de Pasapalabra superarà els 2.272.000 euros, premi que va aconseguir Rafa Castaño fa dos anys.
Fins ara, només hi ha hagut dues ocasions en què el premi final ha superat els 2 milions d'euros. La primera va ser al maig de 2006, quan Eduardo Benito va guanyar 2.190.000 euros. El segon rècord històric l'ostenta Rafa Castaño, que es va endur 2.272.000 euros; el pot més alt de Pasapalabra fins ara.