Rafa Castaño fa saltar les alarmes a 'Agárrate al sillón' amb una notícia estranya

La tensió s'ha apoderat una altra vegada d'Agafa't al sofà perquè Telecinco ha llançat en les últimes hores una nova promo del concurs que presenta Eugeni Alemany. L'avanç ha mostrat un duel que ha promès emocions fortes. Rafa Castaño, incombustible ocupant del sofà central, ha hagut de defensar el seu lloc davant d'Alba.
La jove concursant ha aparegut encadenant encerts. A cop de “ja ho tinc!”, ha sumat respostes que, si són correctes, han suposat cinc punts de cop. Aquest detall ha posat en seriós compromís el campió sevillà.
“Compte amb l'Alba, que no ha fallat res”, ha advertit un expectant Alemany. El presentador ha presagiat un pols capaç de fer trontollar la ratxa d'en Rafa.
Rafa Castaño podria estar en perill a Agafa't al sofà
Castaño ho ha confirmat en el mateix avanç. “Ho ha fet molt bé i és veritat que la cosa estarà molt tensa”, ha dit des del sofà. Les seves paraules han deixat entreveure que es tractava de la primera part del programa.
No ha estat la primera vegada que en Rafa s'ha vist en perill real perquè el passat 1 d'agost, després de 15 victòries seguides, va patir la seva primera derrota. El seu botxí va ser en Jordi, un jove acabat de graduar en Història. L'aspirant va demostrar un nivell altíssim.
En Rafa, lluny de rendir-se, va jugar la seva última carta i va oferir al seu rival 25.000 euros del seu pot, gairebé una tercera part del que havia acumulat, a canvi de conservar la seva plaça. En Jordi, que ja havia guanyat 6.900 euros, va acceptar. Així, en Rafa es va mantenir com a campió tot i perdre el duel final.
“Pensava que si arribava al sofà podia aguantar diversos programes”, va reconèixer aleshores. “Li he ofert 25.000 i ha funcionat”, va explicar. L'estratègia va donar resultat.
Rafa Castaño ha recuperat els diners perduts a Agafa't al sofà
El sacrifici li va permetre continuar a Agafa't al sofà. En només una setmana ha recuperat els diners perduts. El 12 d'agost, amb 24 victòries, el seu pot ha arribat als 88.400 euros.
Ara, amb l'Alba a l'horitzó i la seva imbatibilitat a la promo, el fantasma d'un nou “xec salvavides” ha sobrevolat el plató. Si la jove confirma la seva efectivitat, en Rafa podria haver de triar entre cedir el tron o tornar a obrir la cartera.
Telecinco no ha confirmat la data exacta del duel. Tot apunta que serà aquest dimecres 13 d'agost o dijous 14. L'última hora de Rafa Castaño ha fet saltar les alarmes entre els fans, que han esperat expectants per conèixer el seu destí al concurs.