Qui és la parella d'Elena Gadel, la Noe a 'Com si fos ahir'?

Elena Gadel s'ha consolidat com a una de les actrius i cantants més estimades del panorama català. Coneguda pel seu paper com a Noe a la reeixida sèrie de TV3 Com si fos ahir, on interpreta una dona lluitadora i decidida, Gadel ha conquistat el públic amb el seu talent i carisma. Però la seva trajectòria no es limita a l'actuació: també ha estat una veu reconeguda a l'àmbit musical, i els seus començaments es remunten a la seva participació a la segona edició d'Operación Triunfo, el popular programa que la va llançar a la fama.

Inicis i èxit a 'Com si fos ahir'

Elena Gadel va començar la seva carrera musical com una de les concursants d'Operación Triunfo, on ràpidament es va destacar per la veu potent i la capacitat interpretativa. Tot i no haver guanyat el concurs, Gadel va aconseguir fer-se un lloc al món de la música i ha treballat en múltiples projectes des de llavors, tant en solitari com col·laborant amb altres artistes, com al musical Mar i Cel.

A la televisió, un dels papers que més èxit li ha donat és el de Noe a la sèrie Com si fos ahir. La sèrie de TV3 ha estat un èxit d'audiència i Gadel ha estat una de les actrius més destacades del repartiment. En el seu rol com a Noe, és la secretària de Cuevas i Molins, empresa de la qual el seu marit és soci amb Gemma (Àurea Márquez). No obstant això, és possible que això canviï ja que Gemma es podria vendre la seva part del negoci.

Això podria afectar la calma entre la parella Noe-Miquel, ja que ella podria estar interessada en la compra de la part de Gemma. Hi haurà nova crisi en una de les parelles més consolidades de la sèrie? Recordem que la temporada passada van tenir molts problemes i que fins i tot Noe va estar vivint un temps amb un altre home, Aitor (Carlos Troya). A l'últim capítol de la temporada passada, Miquel (Eduard Farelo ) va aconseguir tornar amb Noe.

La capacitat d'Elena per dotar Noe d'un caràcter genuí i entranyable ha estat clau per a la popularitat.

Toni Pagès: la parella d'Elena Gadel

Més enllà de la carrera professional, Elena Gadel també ha construït una vida personal que ha mantingut relativament allunyada dels focus mediàtics. La seva parella és Toni Pagès, conegut músic i bateria del grup Blaumut, una de les bandes més populars del panorama musical català. Toni i Elena formen una parella que es complementa a la perfecció, compartint el seu amor per la música i la cultura catalana, com ho han demostrat en diverses actuacions conjuntes i projectes col·laboratius.

Ha treballat amb diversos artistes reconeguts i és membre de Blaumut, una banda que ha conquerit el públic amb el seu estil particular, combinant folk, pop i música clàssica. La relació entre Elena i Toni ha estat sempre discreta, però tots dos han demostrat un gran suport mutu, tant personalment com professionalment, com quan Toni la va acompanyar en diverses de les seves gires musicals. De fet, han col·laborat junts en diversos projectes, deixant clar que la seva connexió va més enllà del sentimental.

Una família unida per la música

Elena i Toni també són pares de dos fills, i han sabut combinar les seves atrafegades carreres al món de l'espectacle amb la criança de la seva família. Elena Gadel i Toni Pagès solen penjar fotos i vídeos de la seva vida personal a Instagram, cosa que encanta els seus milers de fans.