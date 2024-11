Qui és la parella (i mare de Bad Gyal) d'Eduard Farelo, de 'Com si fos ahir'?

Eduard Farelo és un actor català conegut per la seva trajectòria a les sèries de TV3 i la seva versatilitat al món de la interpretació. Al llarg dels anys, ha participat en diverses produccions que ho han posicionat com un dels actors més respectats a la televisió catalana. Sèries com Ventdelplà, Nissaga de Poder i Com si fos ahir formen part de la seva carrera.

En aquestes produccions, ha destacat per donar vida a personatges profunds i complexos, guanyant-se el respecte del públic i dels seus col·legues de professió. Actualment interpreta Miquel a 'Com si fos ahir', un dels socis de la consultoria Cuevas i Molins. A la ficció està casat amb Noe (Elena Gadel). Més turbulent va ser el seu pas per Nissaga de Poder, sent un dels protagonistes. El seu origen - era fill de dos germans - va marcar tota la sèrie i l'intent d'ocultar-ho va portar desgràcies per a tota la família.

Però més enllà de la seva trajectòria professional, també és de sobres conegut que Farelo és pare d'Alba i Irma Farelo , conegudes al món artístic com Bad Gyal i Mushkaa.

Eva, la parella d'Eduard Farelo i mare de Bad Gyal

La parella d'Eduard Farelo i també mare de Bad Gyal es diu Eva Solé Alamarja. Tot i que no és una figura mediàtica, Eva ha estat un pilar fonamental a la vida de l'actor i a la carrera de la seva filla. A diferència de la seva filla Alba, que és coneguda per les seves cançons i estil cridaner, Eva ha preferit mantenir un perfil baix i allunyat del focus públic. Tot i això, la seva influència en la vida de la seva filla i el suport constant que ha brindat tant a Bad Gyal com a Eduard Farelo han estat vitals per al desenvolupament de les dues carreres.

Eva i Eduard Farelo porten junts molts anys, i encara que han mantingut la seva relació fora del focus mediàtic, han demostrat la seva unió en moments familiars importants, com ara celebracions privades i suport mutu a les seves carreres. Eva ha estat sempre el suport silenciós, la figura que ha estat darrere dels llums dels escenaris i càmeres, permetent que la seva parella i la seva filla es desenvolupin al món artístic amb una base familiar estable.

Se sap que Eva ha tingut un paper important en la criança dels seus fills - en tenen cinc en total - i que la seva tasca com a mare ha estat fonamental perquè Bad Gyal hagi pogut arribar tan lluny al món de la música urbana.

La família Farelo i la seva dinàmica

La família Farelo és un clar exemple de com una base familiar sòlida ha estat fonamental per a l'èxit de Bad Gyal, permetent explorar la seva carrera artística amb confiança i suport. Tot i que Bad Gyal s'ha convertit en una estrella del reguetón, la seva mare, Eva, ha estat un puntal a la seva vida, brindant-li el suport necessari per créixer com a artista i com a persona.

Eduard Farelo, per la seva banda, també ha donat suport a la carrera de la seva filla, encara que ha preferit no fer gaire soroll sobre això. Tot i ser un actor conegut, Farelo ha mantingut sempre un enfocament discret pel que fa a la seva família.