El pare de Meghan Markle l'enfonsa amb un atac duríssim

Meghan Markle torna a estar al centre de la tempesta. Però aquesta vegada no es tracta dels seus negocis, la seva vida a Califòrnia amb el príncep Harry o les crítiques mediàtiques sobre les seves aparicions públiques. El cop més dur ha arribat des de la seva pròpia sang: el seu pare, Thomas Markle, ha tornat a parlar... i les seves paraules han fet mal.

En una recent entrevista, el sogre del príncep Harry ha carregat amb duresa contra la seva filla, qüestionant la seva autenticitat, criticant la seva faceta com a figura mediàtica i desmentint aspectes de la seva infància que ella ha relatat en més d'una ocasió. Les declaracions no només afecten Meghan, sinó també els seus fills, Archie i Lilibet, que viuen cada dia a l'ull de l'huracà mediàtic.

“No és autèntica”: la crítica més directa

Thomas Markle ha afirmat, sense embuts, que la seva filla “mai ha estat autèntica” i que tot en ella sembla “assajat, fred, artificial”. Aquesta crítica va directa al cor de la imatge que Meghan ha intentat projectar en els seus últims projectes, especialment a la seva sèrie Amb amor, Meghan, un format de cuina i estil de vida a Netflix que ha tingut una acollida mixta entre l'audiència.

El pare de l'exactriu assegura que el programa és “horriblement avorrit” i que li falta el més important: passió i espontaneïtat. Per a Thomas, “els millors cuiners s'equivoquen, improvisen, riuen dels seus errors... això els fa reals. Meghan, en canvi, està obsessionada amb ser perfecta”

La infància reinventada

Però si alguna cosa ha encès realment la polèmica, ha estat la contradicció oberta entre pare i filla sobre el seu passat familiar. A la sèrie i altres entrevistes, Meghan ha parlat d'una infància marcada per les dificultats econòmiques, menjars precuinats davant del televisor i una sensació constant de precarietat.

Thomas Markle ho nega rotundament. “Sopàvem fora tres cops per setmana. Demanàvem a domicili la resta de dies. Mai van faltar diners ni menjar a casa”, ha dit. I afegeix amb certa ironia: “Sí, a vegades sopàvem mirant la televisió. I què? Quina família no ho fa?”

Aquesta contradicció ha provocat una onada d'especulacions i comentaris a les xarxes socials, reobrint l'etern debat sobre qui diu la veritat en aquest complex drama familiar.

La imatge pública de Meghan, en escac

La reputació pública de Meghan Markle sempre ha estat un tema sensible. Des de la seva sortida de la família reial britànica juntament amb el príncep Harry, ha intentat construir una nova narrativa centrada en la independència, l'empoderament i la vida familiar. Però les crítiques constants del seu pare —que ja s'han convertit en una rutina als mitjans sensacionalistes— minen cada intent de reconstrucció

L'impacte emocional d'aquestes declaracions també afecta els fills de la parella, que creixen envoltats d'un ambient tòxic mediàtic. Segons fonts properes, Meghan està “enfonsada” i cada nova declaració del seu pare és “una ferida oberta que mai acaba de cicatritzar”

Harry, per la seva banda, ha intentat mantenir la calma en públic, però la tensió interna és evident. Se sap que la relació amb el seu sogre està completament trencada i que ha intentat, en diverses ocasions, convèncer Meghan que l'ignori. Però quan es tracta de família, ignorar no sempre és fàcil

I ara, el més important…

El que realment ha commocionat els cercles propers als Sussex és el que Thomas Markle ha deixat caure al final de la seva intervenció: ha iniciat tràmits per publicar un llibre autobiogràfic. Un volum on, assegura, explicarà "tota la veritat" sobre la seva filla, des de la seva infantesa fins als seus anys com a duquessa

Si aquest llibre arriba a veure la llum, podria ser el cop més dur a la imatge pública de Meghan fins ara. No només perquè vindria del seu propi pare, sinó perquè podria revelar detalls íntims i dolorosos que ella ha intentat deixar enrere

En definitiva, el que semblava una simple discrepància familiar s'ha transformat en un conflicte mediàtic sense precedents. I el pitjor, potser, encara està per arribar