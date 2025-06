El missatge de Pilarin Bayés amb els seus nets que encanta tot Catalunya

Als seus 84 anys, Pilarín Bayés continua sent un símbol de tendresa i vitalitat a Catalunya. La reconeguda il·lustradora ha compartit recentment un emotiu missatge acompanyat d’imatges amb els seus nets, commovent els seus seguidors i reafirmant el seu lloc al cor de molts

Un cap de setmana ple d’amor en família

Durant el passat cap de setmana, Pilarín Bayés va compartir a les seves xarxes socials una sèrie de fotografies i vídeos que capten moments íntims i alegres amb la seva família. La celebració va incloure un dinar familiar on no van faltar els plats tradicionals, com un arròs amb gambes ben apetitós, i moments de diversió amb els seus nets

En una de les publicacions, Pilarín va expressar: "Potser de les coses que ens fan més il·lusió a les àvies és veure com us feu grans i sou feliços!! Per molts anys us estimo". Aquest missatge, ple d’afecte i sinceritat, va ressonar profundament entre els seus seguidors, que no van trigar a mostrar-li el seu afecte i admiració

Afecte dels catalans

La publicació de Pilarín no va passar desapercebuda. Nombrosos seguidors i figures públiques van expressar la seva emoció i gratitud per compartir moments tan personals i significatius. Comentaris com "Ets un exemple d’amor i alegria" o "Gràcies per recordar-nos la importància de la família" van inundar les seves xarxes socials

Aquest gest de Pilarín no només va destacar per la seva tendresa, sinó també per reforçar els valors familiars i la connexió intergeneracional, aspectes que ella ha promogut al llarg de la seva carrera

Una vida dedicada a l’art i la família

Nascuda a Vic el 1941, Pilarín Bayés ha dedicat la seva vida a la il·lustració, convertint-se en una de les artistes més estimades de Catalunya. Amb més de mil llibres il·lustrats, el seu estil inconfusible i el seu compromís amb la cultura i l’educació l’han fet mereixedora de nombrosos reconeixements

A més de la seva prolífica carrera artística, Pilarín sempre ha destacat la importància de la família a la seva vida. En entrevistes anteriors, ha compartit anècdotes sobre el seu paper com a àvia, destacant l’alegria i l’aprenentatge mutu que comporta aquesta relació

La importància dels valors familiars

El recent missatge de Pilarín Bayés ha commogut els seus seguidors, però també ha servit com a recordatori del valor de les relacions familiars i l’amor incondicional. En temps on la connexió humana és més necessària que mai, gestos com el seu inspiren i enforteixen els llaços comunitaris

Mentre continua compartint el seu art i experiències, Pilarín Bayés segueix sent un far d’alegria i saviesa per a moltes generacions. La seva recent publicació és una mostra més de com, amb senzillesa i autenticitat, es pot tocar el cor de tota una comunitat