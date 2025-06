L'espectacular mansió de Richard Gere: Així pots comprar-ne un tros

Al cor de Connecticut, una emblemàtica residència que va acollir moments de la vida de Richard Gere i, anteriorment, de Paul Simon i Edie Brickell, està sent desmantellada. Ara, parts d'aquesta històrica mansió estan disponibles per a qui vulgui posseir un tros del seu llegat.

Què ha passat?

La propietat, situada a New Canaan i construïda el 1938, va ser adquirida per Richard Gere i la seva esposa Alejandra Silva el 2022 per 10,8 milions de dòlars. Anteriorment, va pertànyer als músics Paul Simon i Edie Brickell, que la van comprar el 2002 per 16,5 milions de dòlars. L'octubre de 2024, Gere va vendre la mansió per 10,75 milions de dòlars, poc abans de traslladar-se amb la seva família a Madrid, Espanya.

La nova propietària, l'empresa Brookwood Hills LLC, planeja enderrocar la residència per desenvolupar una subdivisió de nou solars residencials, aprovada per les autoritats locals. Abans de l'enderroc, es va iniciar un procés de salvament per preservar elements arquitectònics i decoratius de la casa.

Reaccions dels fans

Reggie Young, propietari de Hudson Valley House Parts, lidera el projecte de salvament. En col·laboració amb Green Circle Auctions, han recuperat elements com finestres amb motius nàutics, una biblioteca de roure cerusat amb llar de foc corba, i una font de pedra. Alguns d'aquests objectes ja han estat venuts a compradors de diferents parts del país.

Young va expressar el seu agraïment als promotors per permetre el temps necessari per rescatar aquests elements abans de l'enderroc. Segons ell, encara que la connexió amb celebritats pot atreure interès, el que realment motiva els compradors és la qualitat i el disseny de les peces.

Tota la informació a la web

Per als interessats a adquirir una part d'aquesta històrica mansió, Hudson Valley House Parts ofereix una llista detallada dels elements disponibles al seu lloc web, amb preus que varien segons la peça.

Aquest procés no només permet preservar fragments d'una residència amb un ric passat, sinó que també ofereix als entusiastes de l'arquitectura i la història l'oportunitat d'integrar aquests elements en nous espais, assegurant que l'essència de la mansió perduri en el temps.

Nova vida de Richard Gere

Richard Gere, per la seva banda, ha compartit en entrevistes el seu entusiasme per la nova etapa a Espanya, destacant la importància d'estar a prop de la família de la seva esposa i de submergir-se en una cultura que aprecia profundament.