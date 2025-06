El pare i el germà de Pedri: Què tenen en comú

La temporada ha acabat i els cracks del FC Barcelona han donat el tret de sortida a les seves vacances. Per a molts, això vol dir sol, platja i festa a les illes més exclusives. Però no per a Pedri. El migcampista canari ha decidit desconnectar de la pilota d'una manera totalment diferent i molt personal.

Mentre Ferran Torres gaudeix d'Eivissa i Fermín López es relaxa a Fuerteventura, Pedri ha posat rumb a una destinació poc habitual per a un futbolista: Tanzània. Sí, ho has llegit bé. Res de resorts de luxe ni iots en alta mar. Pedri ha optat per natura salvatge, aventura i una experiència que pocs s'atreveixen a viure.

El viatge més inesperat d'un culer

El lloc escollit ha estat el Parc Nacional de Tarangire, un dels espais protegits més importants d'Àfrica. Allà, envoltat d'elefants, girafes i baobabs, el geni del Barça ha trobat la calma que tant necessita després d'un any carregat de pressió i competició

Però no només això. A través d'un àudio filtrat per una seguidora del programa “Que no surti d'aquí”, s'ha sabut que Pedri va fer escala a Frankfurt abans d'arribar a Tanzània. La veu de l'oient ho confirma: “La meva germana tornava a Noruega i va coincidir en el mateix vol amb Pedri. L'avió feia escala a Frankfurt i des d'allà ell va seguir el seu viatge”.

Fernando, l'inseparable de Pedri

No és el primer cop que Fernando, el germà de Pedri, apareix en els moments més especials del jugador. En cada títol, en cada celebració, fins i tot en penals simbòlics, Fernando hi és. En aquest viatge no podia ser diferent. Tots dos comparteixen una amistat i una complicitat molt notòria, i la seva semblança física ha desfermat centenars de comentaris a les xarxes: “Són com dues gotes d'aigua!”, deia un fan a Twitter.

En una història d'Instagram, també s'ha pogut veure el seu pare viatjant amb ells en classe business. Víctor Navarro, col·laborador del programa, ho comentava entre rialles: “Va penjar una storie estirat com un rei, clarament estava gaudint el viatge tant com Pedri”. Unes vacances que han servit no només per desconnectar del futbol, sinó també per reforçar els llaços familiars.

La cara més humana del mag del Barça

Pedri, que ha estat el motor del Barça aquesta temporada juntament amb Lamine Yamal, no només enamora dins del camp. La seva actitud humil, la seva vida discreta i el seu vincle amb els seus el converteixen en un dels futbolistes més estimats del panorama actual. Lluny dels focus i el soroll mediàtic, ha demostrat que segueix sent el noi senzill que un dia va sortir de Tegueste per conquerir el món.

No busca protagonisme fora de la gespa, ni luxes innecessaris. Prefereix un passeig per la sabana africana abans que una festa a Mykonos. Prefereix compartir aventures amb el seu germà abans que aparèixer a portades per relacions o excentricitats. I això, avui dia, és tan valuós com un gol a la final.

La revelació final: qui és Fernando?

El més sorprenent de tot ha arribat els darrers dies gràcies als seguidors més atents: Fernando no és només el seu germà, també és la seva ombra professional. Segons fonts properes, Fernando s'estaria preparant per convertir-se en representant o mànager personal de Pedri en un futur proper.

El viatge a Tanzània podria haver estat, a més d'un descans, una oportunitat per parlar del seu futur fora de la gespa. El crack blaugrana vol envoltar-se dels seus també en el terreny dels negocis. Una decisió que l'allunya encara més del prototip d'estrella i l'apropa, més que mai, al model de llegenda.