Flick deixa K.O. el Barça: no vol saber res d'aquesta superestrella

Durant setmanes, el soroll d'un retorn il·lusionant ha corregut com la pólvora a les xarxes socials i tertúlies esportives. La idea de tornar a veure un vell conegut amb la samarreta blaugrana despertava passions entre part de l'afició, però també molts dubtes als despatxos. Realment encaixava? Estava en condicions d'aportar res més enllà del nom?

La resposta, almenys per a Flick, ha estat rotunda: no. Segons ha pogut confirmar l'entorn del club, el tècnic alemany no veu amb bons ulls incorporar certs perfils veterans que generin més soroll fora del camp que rendiment dins d'ell. I encara que l'operació no estava tancada ni de bon tros, la simple possibilitat que aquest jugador tornés al vestidor culer ha estat desactivada d'arrel.

Un perfil que ja no encaixa en el nou Barça

La idea de Hansi Flick és clara: formar un equip intens, treballador, disciplinat i tàcticament compromès en la seva segona temporada com a entrenador blaugrana. Un grup en què el col·lectiu estigui per damunt de les individualitats, i en què els fitxatges estiguin orientats al futur més que al passat. En aquesta estratègia no hi caben apostes de risc, ni estrelles en declivi físic.

I és que el protagonista d'aquesta història, després d'una etapa opaca al futbol àrab, està intentant tornar a Europa. El seu objectiu és clar: recuperar sensacions competitives de cara al Mundial de 2026. La seva qualitat segueix intacta, però el seu estat físic ha estat una incògnita constant. Diversos clubs europeus de segon nivell han sondejat el seu fitxatge, oferint un entorn més relaxat on pugui destacar sense tanta pressió.

El romanticisme no n'hi ha prou

Al Camp Nou, el seu nom segueix despertant emocions. Va ser part del trident més temut del planeta, va marcar gols històrics, va regalar assistències impossibles i va deixar empremta. Però també va sortir per la porta del darrere. El seu retorn hauria estat vist com un gest de redempció, una segona oportunitat.

Els directius, conscients del valor comercial i mediàtic del jugador, no tancaven del tot la porta. Però la fermesa del nou entrenador ha inclinat la balança. El projecte necessita construir, no mirar enrere. I encara que el jugador estava disposat a rebaixar-se el sou, canviar el seu rol i adaptar-se al que fes falta… no ha estat suficient.

El nom que ja no tornarà al Camp Nou

Amb tot això, es dissipa definitivament el somni d'una part de l'afició culer que anhelava tornar a veure a l'estadi aquell mag brasiler que un dia va enamorar el món. Perquè el jugador a qui Hansi Flick li ha tancat la porta amb contundència, el que no tornarà a vestir la samarreta del Barça per decisió tècnica, és Neymar.

La decisió de Hansi Flick deixa KO a molts culers, ja que una part important de l'afició somiava amb el retorn de Neymar. A més, el Barça necessita reforçar la banda amb un extrem, i la del brasiler era, sorprenentment, una de les opcions més accessibles econòmicament.