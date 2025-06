La confessió més sorprenent de Xavi Coral i Raquel Sans

TV3 no seria el mateix sense els seus presentadors icònics. I si hi ha una parella que brilla amb llum pròpia al migdia, és la formada per Xavi Coral i Raquel Sans. Al capdavant del Telenotícies Migdia, s'han convertit en rostres de confiança per a milers de catalans. Transmeten rigor, proximitat i, sobretot, una complicitat difícil de trobar en un informatiu.

Però darrere de la imatge seriosa del plató, hi ha una dinàmica molt més relaxada. Xavi i Raquel no només comparteixen guió, també comparteixen rialles, bromes i una sintonia que s'ha fet evident les darreres setmanes. Especialment, arran d'un exercici divertit que va revelar més del que alguns imaginaven.

Bromes, nervis i naturalitat

Tot va passar a Radiofònics, un centre on Xavi Coral exerceix com a docent. Allà va convidar Raquel Sans a participar en una classe en què els alumnes els van proposar un típic joc de “qui és més probable que…?”. El resultat? Un festival d'autoparòdia i honestedat.

| Instagram, @xavicoral

Sense embuts, van confessar que Xavi és qui fa més bromes entre seccions, mentre que Raquel manté un to més seriós. La química entre tots dos és palpable, fins i tot quan s'acusen mútuament de tenir el riure fàcil o de ser massa presumits abans de sortir en pantalla.

Els errors en directe: una confessió que sorprèn

Un dels moments més comentats va ser quan els van preguntar: Qui s'equivoca més llegint el teleprompter en directe? I la resposta va ser unànime: Xavi Coral. Raquel ho va deixar clar amb afecte: “Xavi Coral és perfecte, cal assumir-ho”. I ell mateix ho va explicar amb humor: “Tinc una vocalització massa exagerada”

| Canva

Lluny d'enfadar-se, Coral s'ho va prendre amb total naturalitat. Aquest tipus d'humilitat davant dels errors humanitza els presentadors i reforça la seva connexió amb el públic. Els espectadors no volen robots, volen persones autèntiques que, tot i estar en directe, no tenen por de mostrar-se tal com són.

Imatge, confiança i autoconsciència

En una altra de les preguntes del joc, tots dos van coincidir que Xavi és més presumit: li agrada retocar-se el pentinat abans de sortir en pantalla. Potser per això sempre apareix impecable. Raquel, en canvi, es manté més discreta Però aquesta diferència és precisament part de l'encant que tenen com a parella televisiva.

Malgrat aquests contrastos, comparteixen una qualitat molt valuosa a televisió: la capacitat de mantenir la calma en situacions de tensió. Tots dos van assenyalar que són persones tranquil·les per naturalesa i que, fins i tot quan hi ha caos darrere de càmeres, saben conservar el focus i la serenitat. Una habilitat que només s'aconsegueix amb experiència i complicitat.

La revelació final: el detall que pocs sabien

L'anècdota va fer les delícies dels alumnes, però hi va haver un detall que va passar desapercebut per a la majoria... i que molts desconeixien. Raquel Sans i Xavi Coral, tot i tenir una connexió espectacular en pantalla, mai havien treballat junts abans del Telenotícies Migdia. La seva unió va ser una aposta de la direcció que, segons fonts internes de TV3, va ser rebuda amb dubtes al principi.

Des de la cadena temien que el públic no connectés amb aquest duet. Però el que ningú esperava era que, en menys d'un any, es convertissin en la parella informativa més estimada de Catalunya, superant fins i tot noms històrics de la casa. Una aposta arriscada que, contra tot pronòstic, va ser un autèntic encert