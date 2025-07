Així maniobra Felipe VI perquè torni Juan Carlos I

per Pol Nadal

Des de fa setmanes, el rumor circula en àmbits institucionals: Felip VI estaria impulsant moviments discrets a favor del retorn de Joan Carles I. No és només nostàlgia familiar. Al darrere hi ha una estratègia complexa, sostinguda en urgències mèdiques i una pressió política ponderada

Reunions confidencials amb expresidents

El punt de partida d'aquesta operació són quatre trobades secretes del monarca amb Felip González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy. Segons fonts, cada conversa va tractar l'agitació al PSOE —el seu epicentre és el cas Santos Cerdán— i, de manera paral·lela, el retorn de l'emèrit. Les cites se celebren sota màxima reserva. La confidencialitat evita filtracions i permet explorar alternatives sense comprometre ni Palau ni Moncloa.

Estat de salut que precipita decisions

Té 87 anys, Joan Carles I afronta una artrosi avançada que limita la seva mobilitat, a més d'un principi de deteriorament cognitiu lleu. Metges consultats alerten d'episodis de confusió i dependència creixents. Aquesta combinació de factors hauria portat Felip VI a prometre al seu pare que podria tornar en cas d'una operació d'alt risc o en un estat terminal —tot i que no hi ha confirmació oficial d'aquests escenaris. El rellotge biològic corre, i la salut de l'emèrit és cada cop més fràgil

| Vozpópuli

Posicions dels expresidents

Les quatre figures consultades no han mostrat reticències públiques. Cadascú manté la seva postura, però en privat cap tanca la porta al retorn. Aquesta prudència és valuosa per a Felip VI. Sap que necessita suport polític per evitar un nou terratrèmol institucional. Queda clar que ningú en aquest cercle marca oposició frontal. Així, busca legitimitat social i política abans de qualsevol pas

Estabilitat de la Corona

La figura de Joan Carles I continua sent controvertida. Escàndols financers i relacions polèmiques —com les vinculades a Corinna o Bárbara Rey— han danyat el seu prestigi. Tanmateix, per a molts continua sent un símbol de la Transició, peça clau en la consolidació de la democràcia. Felip VI pretén recuperar aquest llegat sense reobrir ferides

El trasllat a Portugal: intermedi conductual

Mentrestant, l'emèrit es trobaria preparant el seu futur més immediat. Hi ha negociacions per al seu trasllat definitiu a Portugal —possibles residències a Cascais o Estoril—, cosa que suavitza la seva absència a Espanya. Aquest moviment serviria per guanyar temps i reprendre suports sense comprometre directament la figura del rei en funcions

| @CasaReal, XCatalunya, Izquierda Unida

Retorn: molt més que un assumpte familiar

La batalla pel retorn de Joan Carles I no és només un assumpte familiar. És una maniobra política. Felip VI mou peces amb cautela per construir un entorn favorable. L'objectiu és clar: reconciliar passat i present sense minar la credibilitat de la Corona. Però hi haurà un consens que permeti aquest retorn sense esquerdes institucionals

Felip VI actua amb pas ferm, combinant pressió política, urgències mèdiques i estratègia mediàtica. Té al davant un desafiament delicat: retornar el rei emèrit sense desprendre's de la modernització que representa la seva pròpia figura. El temps i la discreció dictaran si aquesta operació és reversible o irreversible