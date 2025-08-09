El Palau de Marivent ho confirma: el de la reina Sofia és seriós i s'ha de solucionar

Després de l’últim i preocupant contratemps que s’ha produït dins de la institució, des del Palau de Marivent han fet una important confirmació. Segons ha transcendit, aquest equip considera que l’actual estat de la reina Sofia és més seriós del que sembla, motiu pel qual han posat en marxa una solució.
Fa una mica més d’una setmana, el rei Felip i la seva família van començar les seves tradicionals vacances a Mallorca. Tanmateix, i malgrat la imatge de normalitat que han intentat projectar en les seves aparicions públiques, la veritat és que estan travessant un moment molt difícil.
Una situació delicada que té el seu origen en l’empitjorament de salut que ha experimentat Irene de Grècia en els darrers dies. Un cop que ha generat un gran impacte a la Família Reial espanyola, especialment en la reina Sofia.
Tant és així que, per primera vegada en més de quatre dècades, l’emèrita havia expressat la seva intenció de no instal·lar-se a Marivent juntament amb la resta dels seus éssers estimats. I és que, avui dia, la seva màxima prioritat és la salut de la seva germana.
Una situació que, com era d’esperar, ha fet saltar totes les alarmes dins de la institució. Tant és així que, des del Palau de Marivent, han confirmat que la situació de la reina Sofia és preocupant.
El Palau de Marivent confirma que la situació de la reina Sofia és seriosa i posa en marxa una solució
Malgrat el deteriorament d’Irene de Grècia, des del Palau de Marivent consideren necessària la presència de la reina Sofia a Mallorca, encara que fos per un curt espai de temps. I és que la seva assistència a la tradicional recepció oficial del passat 4 d’agost era clau.
Per aquest motiu, no s’ho van pensar dues vegades a l’hora de demanar-li que viatgés fins a l’illa per complir amb aquest compromís institucional. No obstant això, l’emèrita va posar només una condició: només acceptaria si era el seu fill qui l’hi demanava.
Finalment, i encara que no ho va tenir clar al principi, la reina Sofia va viatjar el 3 d’agost a Palma amb la intenció de complir estrictament amb el seu paper. Tanmateix, les peticions institucionals no van acabar aquí.
Tal com han assenyalat diversos mitjans de comunicació, també van demanar a la reina Letícia que aparegués juntament amb la seva sogra i les seves filles en algun lloc simbòlic. I tot per projectar una imatge d’unitat familiar en aquests moments tan delicats per a la Corona.
En els darrers dies, la premsa del nostre país ha apuntat que Irene de Grècia podria patir algun tipus d’Alzheimer avançat. Tanmateix, encara no hi ha confirmació oficial per part de la institució.