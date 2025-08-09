El Palacio de Marivent lo confirma: lo de la reina Sofía es serio y debe solucionarse

Tras el último y preocupante contratiempo que se ha producido dentro de la institución, desde el Palacio de Marivent han hecho una importante confirmación. Según ha trascendido, este equipo considera que el actual estado de la reina Sofía es más serio de lo que parece, motivo por el que han puesto en marcha una solución.

Hace algo más de una semana, el rey Felipe y su familia comenzaron sus tradicionales vacaciones en Mallorca. Sin embargo, y a pesar de la imagen de normalidad que han intentado proyectar en sus apariciones públicas, lo cierto es que están atravesando un momento muy difícil.

| Europa Press

Una delicada situación que tiene su origen en el empeoramiento de salud que ha experimentado Irene de Grecia en los últimos días. Un mazazo que ha generado un gran impacto en la Familia Real española, especialmente en la reina Sofía.

Tanto es así que, por primera vez en más de cuatro décadas, la emérita había expresado su intención de no instalarse en Marivent junto al resto de sus seres queridos. Y es que, a día de hoy, su mayor prioridad es la salud de su hermana.

| Europa Press

Una situación que, como era de esperar, ha hecho saltar todas las alarmas dentro de la institución. Tanto es así que, desde el Palacio de Marivent, han confirmado que la situación de la reina Sofía es preocupante.

El palacio de Marivent confirma que la situación de la reina Sofía es seria y pone en marcha una solución

A pesar del deterioro de Irene de Grecia, desde el Palacio de Marivent consideran necesaria la presencia de la reina Sofía en Mallorca, aunque fuera por un corto espacio de tiempo. Y es que su asistencia a la tradicional recepción oficial del pasado 4 de agosto era clave.

| Europa Press

Por ese motivo, no se lo pensaron dos veces a la hora de pedirle que viajara hasta la isla para cumplir con este compromiso institucional. No obstante, la emérita puso tan solo una condición: solo aceptaría si era su hijo el que se lo pedía.

Finalmente, y aunque no lo tuvo claro al principio, la reina Sofía viajó el 3 de agosto a Palma con la intención de cumplir estrictamente con su papel. Sin embargo, las peticiones institucionales no terminaron ahí.

Tal y como han señalado varios medios de comunicación, también le pidieron a doña Letizia que apareciera junto a su suegra y sus hijas en algún lugar simbólico. Y todo para proyectar una imagen de unidad familiar en estos momentos tan delicados para la Corona.

En los últimos días, la prensa de nuestro país ha apuntado que Irene de Grecia podría padecer algún tipo de Alzheimer avanzado. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial por parte de la institución.