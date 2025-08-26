El Palau de Marivent confirma el que molts sospiten de la infanta Cristina

El Palau de Marivent ha confirmat finalment el que molts sospitaven els últims dies sobre la infanta Cristina. L'expectació era evident, ja que amb l'inici de l'estiu i els moviments de la família reial, totes les mirades estaven posades en ella. Acudiria aquest any a Mallorca com a gest de reconciliació o mantindria la distància?
S'ha parlat molt d'un acostament amb el rei Felip VI i la reina Letícia, alimentat per trobades discretes i visites privades. Fins i tot es va arribar a dir que havia estat al Palau de la Zarzuela de manera reservada, cosa que va fer pensar a alguns que reapareixeria al Palau de Marivent. Tanmateix, fonts properes a l'entorn reial han confirmat que Cristina no ha passat per Marivent aquest estiu ni hi ha plans que ho faci.
Aquest detall no ha passat desapercebut i ja ha generat múltiples lectures, especialment tractant-se del seu segon estiu com a dona soltera després del divorci oficial amb Iñaki Urdangarin. Encara que alguns ho interpretaven com una oportunitat per enfortir llaços familiars, la realitat és que ha optat per mantenir-se al marge. Aquesta absència, que ara el Palau ha ratificat, no és fruit de l'atzar, sinó una elecció conscient i ferma.
La infanta Cristina opta per la privacitat i la família lluny de Marivent
Malgrat el que s'esperava, la infanta ha buscat refugi en un destí molt diferent de Bidart, al País Basc francès. Allà ha gaudit d'uns dies tranquils, lluny del protocol, de la premsa i del simbolisme que implica aparèixer a Palma. Ha estat una decisió personal, vinculada a la seva vida familiar, i especialment al desig de compartir temps amb el seu fill Juan, que resideix a Londres.
La seva agenda aquest estiu ha estat completament privada i molt selectiva. Només s'ha conegut públicament la seva participació en un sopar íntim pel seu 60 aniversari al Palau de la Zarzuela. Tot i així, el seu pas per allà va ser discret i sense intenció de mostrar-se públicament, cosa que reforça la idea que Cristina elegeix curosament quan i com exposar-se.
Marivent confirma el canvi de rumb de la infanta Cristina
En realitat, la seva vida ha canviat profundament des del divorci, i així ho reflecteixen les seves decisions. La seva residència habitual continua sent Ginebra, on combina feina i tranquil·litat, allunyada del focus institucional. No és que hagi desaparegut, sinó que s'ha replegat cap a una existència més senzilla, on ja no es veu obligada a representar cap paper.
El que ha confirmat Marivent no és només una absència física, sinó una posició clara de la infanta respecte al seu paper actual dins la família reial. Ja no necessita estar present per ser part, i ha deixat clar que la seva manera de pertànyer és més íntima. Així, aquesta confirmació posa fi als dubtes i deixa veure que la infanta Cristina ha triat un altre camí, més serè i lliure.